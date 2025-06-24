剛罵完就打給納坦雅胡！ 川普重申停火生效：以色列不會攻擊伊朗

白宮消息人士稱，川普24日和納坦雅胡針對違反停火協議一事通話。（路透）

2025/06/24 21:46

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（24日）宣布以色列和伊朗達成停火協議沒多久，兩國就做出違反協議的動作，自覺被打臉的川普震怒，甚至飆罵髒話指責兩國，並直言自己對以色列「特別不爽」。稍早有最新消息指出，目前人在海軍陸戰隊一號（Marine 1）上的川普，已和以色列總理納坦雅胡通話，表達自己的不滿，隨後他在自家社群「真相社交」（Truth Social）發文稱「以色列不會攻擊伊朗」、「伊朗也永遠不會重建核設施」！

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根據《CNN》報導，台灣時間週二下午1點多，川普宣布以伊停火協議正式生效，但過沒多久，以色列就指控伊朗違反協議，發射彈道飛彈遭以軍攔截，以色列國防部長（Israel Katz）宣布「戰爭繼續」，揚言將對伊朗的行為做出強硬回應，並稱他已指示以色列國防軍（IDF）繼續對德黑蘭進行「猛烈打擊」。至於伊朗政府則透過官媒發聲駁斥，並反控以色列違反協議在先。

今天離開華府前往荷蘭參加北約峰會的川普，在登上海軍陸戰隊1號前接受媒體訪問被問到此事，表現出強烈的憤怒，指責以色列和伊朗都違反了他宣布的停火協議，他甚至飆罵「F-Word」抨擊以伊兩國。川普譴責以色列的措辭尤其嚴厲，直言他對伊朗感到不滿，但這次以色列的動作讓他特別不爽。

川普搭上海軍陸戰隊1號（Marine 1）離開白宮後沒多久，還在真相社交發文點名以色列，「以色列，別再投擲那些炸彈。如果投了，就是嚴重違法。現在就把你們飛行員叫回去！」

今晚稍早有白宮消息人士向《CNN》透露，川普已與納坦雅胡進行通話，交談間川普「異常堅定且直接」地談到維持停火所需採取的措施。消息人士稱，納坦雅胡在電話中表示，理解當前局勢的嚴重性和川普的擔憂。

晚間7點多，川普又於真相社交連發2篇文稱：「以色列不會攻擊伊朗。所有軍機都將返航，同時向伊朗發出友好的『飛機揮手（Plane Wave）』信號。不會再有人受傷，停火協議已經生效！感謝你們對此事的關注！」、「伊朗永遠不會重建核設施！」

納坦雅胡辦公室稍早也發出聲明，表示以色列今天確實襲擊了德黑蘭北部一個雷達站，但在納坦雅胡總理與川普總統通話過後，以色列沒有發動進一步攻擊，川普總統在電話中，對納坦雅胡承諾不再發動進一步襲擊表示高度讚賞。今次對伊朗的攻擊是在停火協議生效後數小時發動，此前以國官員指控，德黑蘭當局向以國土發射飛彈，違反停火協議。

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