以伊停火協議遭撕毀！川普爆氣飆髒話 點名以色列「讓我特別不爽」！

以伊停火協議似乎面臨破裂,川普大為震怒。(法新社)

2025/06/24 20:30

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今天(24日)宣布以色列和伊朗已達成停火協議,但協議生效後沒多久,以色列就指控伊朗向其國土發射飛彈,軍方誓言反擊,宣布「戰爭繼續」。眼看自己力促的停火協議將被撕毀,正準備出席北約峰會的川普氣炸,對以伊兩國提出了批評,尤其對以色列非常不滿,稍早還在社群要求以色列立刻停止轟炸伊朗的行動。

台灣時間週二(24日)清晨6點左右,川普在自家社群「真相社交」(Truth Social)發文稱,以色列與伊朗雙方已停火達成協議,依照雙方協議,伊朗將率先停火,停火12小時後,以色列接著也停火12小時,在各自停火的時段內,另一方需保持和平與尊重,等到第24小時,這場已進行12天的戰爭將正式結束。

請繼續往下閱讀...

下午1點多,川普再發文表示以伊停火協議正式生效。但過沒多久,以色列指控伊朗伊朗違反協議,發射2枚彈道飛彈遭以軍攔截,以國防長卡茲(Israel Katz)表示將對伊朗的行為做出強硬回應,他已指示以色列國防軍(IDF)對德黑蘭進行「猛烈打擊」。伊朗政府則透過官媒否認以色列指控,並反控以色列違反協議在先。

綜合外媒報導,川普眼看力促的停火協議似乎告吹,今天離開華府前往荷蘭參加北約峰會的川普,在受訪時表現出強烈的憤怒,指責以色列和伊朗都違反了他宣布的停火協議,他甚至飆出髒話抨擊以伊兩國,「這兩個國家打了這麼久、打得這麼慘,他們都不知道自己在幹什麼!(Two countries that have been fighting for so long and so hard , they don’t know what the fxck they are doing!)」

川普譴責以色列的措辭尤其嚴厲,他沒有提到伊朗射彈的事,但批評以方「我們一達成協議,以色列就出來投下了大批炸彈,我從未見過這種規模(as soon as we made the deal , they came out and they dropped a load of bombs , the likes of which I’ve never seen before)」,直言他當然對伊朗感到不滿,但這次以色列讓他特別不爽。

川普搭上海軍陸戰隊一號(Marine 1)離開白宮後沒多久,還在真相社交又發文點名以色列,「以色列,別再投擲那些炸彈。如果投了,就是嚴重違法。現在就把你們飛行員叫回去!」

President Trump on Israel and Iran: "We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the fuck they’re doing." pic.twitter.com/xrztmebALZ — CSPAN (@cspan) June 24, 2025

