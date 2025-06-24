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    以伊停火協議遭撕毀！川普爆氣飆髒話 點名以色列「讓我特別不爽」！

    以伊停火協議似乎面臨破裂，川普大為震怒。（法新社）

    以伊停火協議似乎面臨破裂，川普大為震怒。（法新社）

    2025/06/24 20:30

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天（24日）宣布以色列和伊朗已達成停火協議，但協議生效後沒多久，以色列就指控伊朗向其國土發射飛彈，軍方誓言反擊，宣布「戰爭繼續」。眼看自己力促的停火協議將被撕毀，正準備出席北約峰會的川普氣炸，對以伊兩國提出了批評，尤其對以色列非常不滿，稍早還在社群要求以色列立刻停止轟炸伊朗的行動。

    台灣時間週二（24日）清晨6點左右，川普在自家社群「真相社交」（Truth Social）發文稱，以色列與伊朗雙方已停火達成協議，依照雙方協議，伊朗將率先停火，停火12小時後，以色列接著也停火12小時，在各自停火的時段內，另一方需保持和平與尊重，等到第24小時，這場已進行12天的戰爭將正式結束。

    下午1點多，川普再發文表示以伊停火協議正式生效。但過沒多久，以色列指控伊朗伊朗違反協議，發射2枚彈道飛彈遭以軍攔截，以國防長卡茲（Israel Katz）表示將對伊朗的行為做出強硬回應，他已指示以色列國防軍（IDF）對德黑蘭進行「猛烈打擊」。伊朗政府則透過官媒否認以色列指控，並反控以色列違反協議在先。

    綜合外媒報導，川普眼看力促的停火協議似乎告吹，今天離開華府前往荷蘭參加北約峰會的川普，在受訪時表現出強烈的憤怒，指責以色列和伊朗都違反了他宣布的停火協議，他甚至飆出髒話抨擊以伊兩國，「這兩個國家打了這麼久、打得這麼慘，他們都不知道自己在幹什麼！（Two countries that have been fighting for so long and so hard , they don’t know what the fxck they are doing！）」

    川普譴責以色列的措辭尤其嚴厲，他沒有提到伊朗射彈的事，但批評以方「我們一達成協議，以色列就出來投下了大批炸彈，我從未見過這種規模（as soon as we made the deal , they came out and they dropped a load of bombs , the likes of which I’ve never seen before）」，直言他當然對伊朗感到不滿，但這次以色列讓他特別不爽。

    川普搭上海軍陸戰隊一號（Marine 1）離開白宮後沒多久，還在真相社交又發文點名以色列，「以色列，別再投擲那些炸彈。如果投了，就是嚴重違法。現在就把你們飛行員叫回去！」

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