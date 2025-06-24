華郵大爆料：納坦雅胡去年就想打了 劇本寫好就等川普

根據《華盛頓郵報》揭露，納坦雅胡（左）早在去年秋天就已決定對伊朗動武，並積極說服川普政府加入行動。 （路透資料照）

2025/06/24 20:45

〔編譯陳成良新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》獨家調查揭露，以色列對伊朗的戰爭並非臨時起意，而是一場由總理納坦雅胡早在去年秋天便已決定的預謀行動。報導引述多名美以官員的說法，指納坦雅胡在確認伊朗因其代理人受創、防空網癱瘓而陷入罕見弱勢後，便抓住「機會之窗」，一方面下令軍方全面備戰，另一方面則全力遊說，最終成功將美國總統川普「招募」進這場他早已策劃好的戰爭。

根據報導，在去年重創伊朗的盟友勢力後，納坦雅胡便下達總命令。以色列空軍隨即展開系統性行動，逐步清除周邊國家的防空設施；情報部門則著手編列一份包含數十名伊朗科學家與軍方高層的「斬首名單」。與此同時，以方高層頻繁與華盛頓接觸，旨在將這場預設的戰爭，升級為有美國參與的協同作戰。

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然而，此次行動最核心的爭議點，在於美以情報單位與其政治領導層之間的脫鉤。報導引述多位知情人士證實，兩國情報機構對事實的判斷其實高度一致，均未發現伊朗最高領袖哈米尼已下達製造核彈的正式命令。但納坦雅胡選擇了最鷹派的解讀，一名官員生動地形容，這無異於「拿著一英寸的情報，去跑完一英里的行動」。

最終，納坦雅胡抓住其眼中「機不可失」的戰略機遇決定動手，並啟動了由以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）耗費多年布建的潛伏力量，包括預先部署在伊朗境內的自殺式無人機與飛彈系統，以確保行動萬無一失。納坦雅胡的幕僚更補充，部分秘密行動若再拖延恐有曝光風險，這也成為選定6月13日對伊朗發動大規模攻勢的考量之一。

此次攻擊在以色列國內獲得基於「比金主義」的廣泛政治支持。該戰略思想由前總理比金（Menachem Begin）提出，主張為阻止敵國發展核武，應採取先發制人行動。然而，部分前情報高層質疑此舉風險過高，認為可能斷送原有的外交契機。納坦雅胡則強調行動必要，並表明目標是「徹底清除核專家」。以方指出，行動迄今已擊斃10名伊朗關鍵科學家，並重創其核子計畫。

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