川普不開心！ 發文警告以色列 勿違反停火協議

川普在白宮南草坪與媒體交談。（歐新社）

2025/06/24 19:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（24日）宣布以色列與伊朗達成停火協議，豈料以伊兩國皆有違反停火的行為，形同打臉川普；川普直言，他對兩國都感到不滿，「尤其是以色列」，稍早更發文警告以色列，切勿破壞停火協議。

《路透》報導，川普在前往海牙參加北約峰會途中對媒體表示，在他宣布停火之後，以色列與伊朗卻都違反了停火協議，而他對此感到不開心，尤其是以色列。

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川普還說，以色列在點頭同意停火之後就該把彈藥「退膛」，且伊朗的核能力已經一去不復返。

川普也在他的社群平台發文警告以色列政府，「以色列，不要扔下那些炸彈。如果你們這樣做，那就是嚴重的違反行為。現在就把你們的飛行員帶回家！唐納·川普，美國總統。」

在上述警告文章發布之後，川普又發了一篇文，宣告以色列將遵守停火協議，「以色列不會攻擊伊朗。所有戰機將對伊朗進行友好的『飛機揮手』，然後掉頭飛回家，沒有人會受傷，停火生效了！感謝你對此事的關注！唐納·川普，美國總統。」

川普發文警告以色列。（擷取自Truth Social）

川普發文宣布以色列取消攻擊行動。（擷取自Truth Social）

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