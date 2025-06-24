北約擬提高軍費達GDP 5％ 克宮跳腳：妖魔化俄國為擴軍找理由

北約召開峰會，計畫提高國防開支，引發俄羅斯不滿。（法新社檔案照）

2025/06/24 18:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）24日起在荷蘭召開峰會，預期將通過，把北約成員國國防開支佔其國內生產總值（GDP）比率提高到5%。對此，俄羅斯克里姆林宮24日抨擊北約，走在肆無忌憚地軍事化的道路上，並且一心一意要把俄羅斯描繪成「地獄惡魔」，來合理化其大幅增加軍費。

《路透》24日報導，北約領袖先前曾說，若不阻止俄國全面控制烏國，莫斯科可能在未來幾年內，攻擊北約成員國；而俄羅否認有任何攻擊北約的計畫。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日表示，向北約保證俄國無此攻擊計畫，「大致上是浪費力氣」，因為北約一心要妖魔化俄國。

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佩斯科夫說，「這是一個為對抗而生的聯盟...而非促進和平和穩定」，並指北約打算要會員國，依照美國總統川普的要求，承諾將其GDP的5%用於國防，「為了達到這一點，你們需要畫一張地獄的惡魔、一個怪獸的圖像，而在這些北約官員眼中，我國是其中一個最適合這個惡魔角色的」。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）24日另外發表的演說，也指控北約已經超過其傳統責任區，企圖插足中東、南高加索、中亞、北極和印太地區。他說，俄羅斯—中國關係，是歐洲—亞洲安全的「重要穩定器」。

儘管川普過去對北約的批評，北約意在透過本週的峰會，向俄國總統普廷傳達，北約團結一致的訊號，決心擴大、升級其國防能力，來遏止莫斯科的任何攻擊。

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