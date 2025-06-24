以伊停火關鍵竟是美軍基地遇襲 卡達斡旋為緊繃局勢踩煞車

卡達首相穆罕默德親自斡旋伊朗接受停火提案，成為化解以伊衝突的關鍵人物。（法新社資料照）

2025/06/24 20:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與伊朗歷經12天空襲與報復行動後，雙方24日同意停火。根據《法新社》引述知情人士報導，促成停火的幕後關鍵並非美伊或以伊直接對話，而是卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）親自斡旋，成功說服伊朗接受由美國提出的停火提案，為中東緊繃局勢踩下煞車。

報導指出，伊朗於日前對駐卡達的美軍烏代德空軍基地（Al Udeid）發射飛彈，這座美軍在中東地區最大的空軍設施遭襲，引發各方震驚。穆罕默德在第一時間公開譴責此舉為「不可接受」，卻也迅速展開外交操作，在與美國副總統范斯通話後，旋即與伊朗高層對話，成功促成其接受停火協議。

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消息人士透露，卡達的外交動作實際上是由華府牽線、卡達當局執行。這條外交動線不僅展現卡達作為區域小國的高度調停能力，也反映美國雖為主要當事國，但此次更仰賴區域盟友出面化解危機，顯示其在中東複雜局勢中影響力的現實轉變。

卡達首相24日出面證實此一進展，並在記者會上強調，雖對伊朗襲擊本國領土表達嚴正抗議，但卡達選擇以「外交與法律手段」因應危機，並呼籲美國與伊朗「立即重返核子談判桌」，停止敵意升高。這番表態既展現卡達的中立姿態，也強化其作為調停者的國際形象。

外界普遍認為，伊朗此番接受停火並非單純讓步，而是在承受美以聯手空襲核設施重創之後，尋求戰略喘息空間。卡達作為攻擊受害國，卻轉化危機為外交籌碼，成功拉住德黑蘭一臂，成為局勢反轉的關鍵節點，凸顯其在區域地緣政治中的特殊角色。

報導總結指出，這場停火不僅使得連日來劍拔弩張的衝突暫時降溫，也讓卡達在國際舞台上扮演「危機轉機」的外交新角色。然而美伊核談是否真能重啟，伊朗是否已真正讓步，仍有待觀察。

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