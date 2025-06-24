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    雲南街頭驚現「天坑」 轎車飛越巨洞驚險逃生

    車輛撞擊坑邊後彈起，險象環生。（擷取自微博）

    車輛撞擊坑邊後彈起，險象環生。（擷取自微博）

    2025/06/24 20:50

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南驚現「天坑」！一輛黑色轎車日前行經該處時，地面突現巨坑，車輛高速衝過彈起宛如動作片「原地起飛」，所幸駕駛無礙，驚險畫面曝光掀起網友熱議。

    綜合中媒報導，該事故發生於昨（23日），正當車輛正常行經時地面突然塌陷，待車輛行駛過後天坑才赫然出現。從監視器畫面中可見，該輛轎車在高速下後輪撞擊坑緣、車身劇烈彈跳，更因撞擊天坑凹陷處導致整輛車彈飛。事發後該車左後輪爆胎、車頭與車門受損。所幸駕駛臨危不亂，及時停車報警，官方表示無人傷亡。

    當地政府指出，塌陷原因初判與連日降雨有關，雨水侵蝕排水管道周邊土方，導致路基掏空，事發後已立即由雲縣住建局全線封閉道路並進行搶修，呼籲當地民眾改道行駛以策安全。

    事件曝光後立即引起中國網友熱議，有人直呼「命大！太嚇人了」、「與死神擦肩而過」、「時間剛剛好，晚一秒就掉下去了」，也有人怒批基礎建設太差，「完全就是都市越野」、「絕口不提豆腐渣工程」反諷「車輛把道路壓塌了，索賠！」或幽默笑稱，「現實版本的飛車黨」。

    待車輛行駛過後天坑才赫然出現。（擷取自快科技）

    待車輛行駛過後天坑才赫然出現。（擷取自快科技）

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