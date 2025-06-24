日本鹿兒島狂震逾300次！「吐噶喇」現象掀恐慌：311前也有

2011年311大地震後，宮城縣一名男子獨自走在被海嘯摧毀的街頭。（美聯社）

2025/06/24 18:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）外海近日地震頻傳，自21日以來短短4天已累計至少327起地震。今（24日）下午4時04分（台灣時間下午3時04分）再度發生芮氏規模5.0地震，引發民眾恐慌，不少人更聯想到2011年311東日本大震災發生前也曾出現類似情況，加上網路流傳的「7月5日大災難」預言，再度推升不安氛圍。

綜合日媒報導，吐噶喇群島近海自6月21日起地震活動顯著增加，單日地震次數從21日的28次暴增至22日的118次，23日更達161次，24日持續發生多起規模3.3至3.6不等的地震。其中規模最大為22日下午發生的5.1地震，震度達4級。

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隨著地震次數不斷增加，所謂的「吐噶喇規律（トカラの法則）」再次引發熱議。這項民間觀察主張，若吐噶喇地區短時間內出現多次地震，數日到數週內，日本本州等其他地區可能也會出現強震，被視為「大地震前兆」的非正式指標之一。

不少日本網友指出，2011年311大地震發生前，也曾出現類似連震現象，加上網路上流傳的「7月5日大災難」預言，使得輿論恐慌情緒升溫。

對此，鹿兒島大學中尾茂教授強調，目前並無確切科學證據證明吐噶喇地震與其他地區強震之間存在因果關聯。他呼籲民眾應保持冷靜，不宜過度迷信預言，而是強化日常防災準備，例如備妥緊急用品、掌握疏散路線，才是面對天災最有效的方式。

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