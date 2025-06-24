作戰耳塞有缺陷！ 英國退伍軍人提告3M

3M公司曾向英國國防部供應40萬套作戰耳塞，但被指出有缺陷，被退伍軍人告上法院。（路透）

2025/06/24 19:36

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國退伍軍人佩蒂弗 （Dave Pettifer） 擔任皇家海軍陸戰隊突擊隊員時，曾在叢林中作戰，並3次前往阿富汗。他面臨許多威脅，但從未想過聽力損失會是其中之一。佩蒂弗表示，他接觸過的軍隊裡每個人或多或少都有聽力問題，並聲稱沒得到合適裝備是種背叛。目前佩蒂弗已加入對生產耳塞的3M公司的訴訟。

根據《BBC》報導，英國律師事務所KP Law代表退伍軍人向3M公司提起訴訟，該公司在2003年至2023年期間向英國國防部提供40萬套作戰耳塞。這些耳塞最初由Aearo Technologies公司生產，但該公司於2008年被3M收購。

請繼續往下閱讀...

訴訟指出，這些耳塞有設計缺陷，無法完全密封士兵耳朵。訴訟還稱，3M公司知道這些耳塞有缺陷，並引用美國訴訟中的證據，其中一份內部備忘錄承認耳塞存在問題。

佩蒂弗經過多年努力後，成為首批加入訴訟的退伍軍人之一。佩蒂弗說「他們有責任保護士兵，他們提供的是要能保護我們的東西。」、「他們明知有缺陷卻還要出售這種產品，這真是令人難以接受。」

佩蒂弗強調，他需要看到正義得到伸張，並補充一些比他年輕的人因聽力受損戴上助聽器。

KP Law律師事務所合夥人兼產品責任主管朗斯塔夫（Tom Longstaff）表示，數百名英國退伍軍人加入索賠行列，還有數千人因「無法正常運作」的耳塞而聽力受損。他強調，英國軍方核心價值之一是誠信，而3M公司明知耳塞有缺陷仍提供給英國的作法，完全沒有體現出誠信，受害者必需得到補償。

阿斯頓大學聽力學教學研究員威爾克斯（Claire Wilkes）指出，高噪音環境下有缺陷的設備確實會對聽力造成損害。她聲稱，噪音會攻擊主要聽覺器官中的毛細胞，而毛細胞一旦受損就無法恢復，因此佩戴合適耳部保護裝置至關重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法