東京真人「瑪莉歐賽車」惹議 澀谷出招整頓卡丁車亂象

日本東京近期掀起街頭跑跑卡丁車熱潮，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/06/24 17:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京街頭近年興起真人版「跑跑卡丁車」觀光體驗，不少遊客身穿瑪莉歐等任天堂角色裝扮，駕駛卡丁車穿梭市區，成為熱門打卡話題。然而，這股熱潮也引發一連串亂象，澀谷區政府決定出手管制。

綜合日媒報導，應對觀光卡丁車造成的亂象，澀谷區已修訂當地相關條例，7月1日起，卡丁車租賃業者若要在區內營業，須事前向區政府報備，並向周邊居民說明營運內容，同時提交書面承諾。雖無罰則，若不配合，業者名稱將被公布於官方網站，成為「黑名單」。

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澀谷區指出，許多居民投訴觀光卡丁車帶來的交通、噪音等問題，包括油門聲過大、駕駛人在馬路中間拍照、嬉鬧駕駛以及造成交通壅塞等危險情況，尤其在人潮密集的十字路口影響尤甚。

據悉，這是日本首度以地方條例方式管理觀光卡丁車，涉谷區強調並非全面禁止，而是希望建立負責任的營運制度，鼓勵業者自律與居民共存。

值得注意的是，過去已有卡丁車肇事案例。2018年，一名35歲台灣張姓男子在東京千代田區街頭駕駛卡丁車時，撞上騎腳踏車的18歲日本少年，卻肇事逃逸並被警方逮捕。

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