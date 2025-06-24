驚險片曝光！中國貴州高速公路崩塌多車墜落 官方竟稱「無人傷亡」

廈蓉高速公路貴州省境內一段高架橋24日突坍塌，一輛大卡車在斷橋上搖搖欲墜，驚險影片在網上瘋傳。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/06/24 18:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國又見豆腐渣工程現形！中國南方多省近期連日強降雨，廈蓉高速公路（廈門-成都）貴州省三都水族自治縣境內高架橋路段因暴雨釀災，今天（24日）上午驚傳坍塌，第一時間有消息傳出多輛車墜落，網上瘋傳一輛大卡車在斷橋上懸空的驚險影片。不料官方宣稱這起事故無人傷亡，讓不少中網友質疑。

今天上午7點40分左右，廈蓉高速公路格都線廣西至貴州都勻方向K1264處（貴州省三都縣境內）名為「猴子河特大橋」的高架橋路段，因連日暴雨引發山體滑坡，橋梁發生崩塌，整段高架橋橋體嚴重變形，第一時間有消息傳出不少車輛墜落。

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旅義華僑作家李穎今天下午在X平台「李老師不是你老師」分享事故現場影片和照片，其中就包括網上瘋傳一輛大卡車在斷橋上懸空搖搖欲墜的驚險畫面，可以看到大卡車司機受困在半空中求救。據悉，該名大卡車司機已順利被消防人員救出。

據中官媒《央視》報導稱，這起事故無人員傷亡。至於在垮塌高架橋下發現的3輛車，央視稱並非事故發生後墜落車輛，而是附近村莊的「施工車輛」，透過無人機勘查，車內沒有人。當局表示，高架橋崩塌確切原因調查及後續工作正在進一步開展中。

發生如此嚴重的事故竟然無人傷亡，不少中國網友顯然不相信，紛紛砲轟、嘲諷「騙誰呢？早上7點多尖峰肯定多車，橋塌了『無人員傷亡』？」、「死的少壓得住是吧？」、「你就告訴我施工車怎麼開到那個位置的？」、「沒人傷亡我是不信，但我相信這不是天災造成的」。

高架橋橋體嚴重變形。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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