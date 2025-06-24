休士頓退休太空人參加競選 挑戰美國參議員科寧

休士頓退休太空人維爾茨23日宣布，他將在2026年競選美國參議員，目標是共和黨人科寧在德克薩斯州已擔任20多年的參議員席位。圖為維爾茨。（法新社）

2025/06/24 18:26

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕休士頓退休太空人沃茲（Terry Virts）23日宣布，他將在2026年競選美國參議員，目標是共和黨人科寧 （John Cornyn） 在德克薩斯州已擔任20多年的參議員席位。維爾茨表示，他將以民主黨候選人身分參選。

根據《休士頓紀事報》報導，57歲的沃茲比前美國眾議員奧羅克 （Beto O’Rourke） 和奧爾雷德 （Colin Allred） 以及奧斯汀州眾議員塔拉里科 （James Talarico） 等更資深候選人搶佔先機，他們都說正在考慮參加競選，但目前還沒有提交競選申請。

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沃茲在2000年加入NASA之前，是名空軍戰鬥機飛行員。沃茲此前從未競選過公職。但他相信自身在政治之外的背景，能讓他做到自1990年代後任何一位民主黨人都沒有做到的事，即成為贏得德克薩斯州全州選舉的民主黨候選人。

沃茲聲稱，他打算成為一名有理有據、腳踏實地的候選人，關注美國人關心的問題，如經濟、醫療保健和教育。他在宣布參選的影片中，特別強調他作為太空人的豐富經驗。沃茲於2000年成為太空梭計劃飛行員，並在2016年退休前擔任國際太空站指揮官。在執行太空站任務期間，沃茲已在太空中度過200多天。

沃茲指出，他為美國冒了生命危險，並主張他會與任何試圖摧毀美國的人戰鬥。

另外沃茲還嚴厲批評美國總統川普發動的貿易戰，稱貿易戰損害一些農民利益，並可能削減醫療補助。

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