網購二手摩托車「暗藏炸彈」 烏克蘭士兵收貨被炸1死1傷

日前2名烏克蘭士兵網購一輛二手摩托車，未料在收貨時發生爆炸，釀成1死1傷。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/06/24 18:28

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突持續進行，隨著面臨裝甲車不足等困境發生，俄烏2軍轉變戰術，改用摩托車與民用車輛，朝對方發動快速突擊。日前傳出，有2名烏克蘭士兵網購一輛二手摩托車，未料在收貨時發生突然爆炸，釀成1死1傷的慘案。

綜合外媒報導，2名服役於烏克蘭陸軍第154旅的士兵，日前在知名網購平台OLX看到二手摩托車銷售，立即下單購買一輛，賣家則在20日下午將摩托車送到哈爾科夫（Kharkiv）的某處指定地址。然而，正當2人準備將摩托車搬運到汽車上時，摩托車突然發生爆炸，導致1人當場死亡，另1人則是腿被炸斷。

請繼續往下閱讀...

當地媒體指出，這輛二手摩托車的車內被事先安裝了炸彈，雖然目前尚未確定是何人或哪個團體做出的暗殺陷阱，但目前許多烏克蘭民眾高度懷疑，與俄羅斯情報機構密切合作的游擊隊所為。消息傳到俄羅斯，也引起俄國民眾關注，不過俄國民眾認為此事是烏軍自己害到自己人，與俄軍無關。

⚠️Imágenes sensibles



????????Dos militares ucranianos compran en línea un escúter y este explota



Un militar ucraniano ha muerto y otro ha resultado herido por la explosión de un escúter minado, informan medios locales.



➖Sepa máshttps://t.co/S9pMFrDIpH pic.twitter.com/LJxbhrGrDa — Sepa Más （@Sepa_mass） June 22, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法