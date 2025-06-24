為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    網購二手摩托車「暗藏炸彈」 烏克蘭士兵收貨被炸1死1傷

    日前2名烏克蘭士兵網購一輛二手摩托車，未料在收貨時發生爆炸，釀成1死1傷。（圖擷取自社群平台「X」）

    日前2名烏克蘭士兵網購一輛二手摩托車，未料在收貨時發生爆炸，釀成1死1傷。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/06/24 18:28

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突持續進行，隨著面臨裝甲車不足等困境發生，俄烏2軍轉變戰術，改用摩托車與民用車輛，朝對方發動快速突擊。日前傳出，有2名烏克蘭士兵網購一輛二手摩托車，未料在收貨時發生突然爆炸，釀成1死1傷的慘案。

    綜合外媒報導，2名服役於烏克蘭陸軍第154旅的士兵，日前在知名網購平台OLX看到二手摩托車銷售，立即下單購買一輛，賣家則在20日下午將摩托車送到哈爾科夫（Kharkiv）的某處指定地址。然而，正當2人準備將摩托車搬運到汽車上時，摩托車突然發生爆炸，導致1人當場死亡，另1人則是腿被炸斷。

    當地媒體指出，這輛二手摩托車的車內被事先安裝了炸彈，雖然目前尚未確定是何人或哪個團體做出的暗殺陷阱，但目前許多烏克蘭民眾高度懷疑，與俄羅斯情報機構密切合作的游擊隊所為。消息傳到俄羅斯，也引起俄國民眾關注，不過俄國民眾認為此事是烏軍自己害到自己人，與俄軍無關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播