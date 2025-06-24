伊朗報復歷史指向僱傭謀殺 紐約等主要城市高度戒備

美國對伊朗核設施發動襲擊後，美國國土安全部警告，威脅環境加劇。圖為美國國土安全部部長諾姆。（路透）

2025/06/24 17:19

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國對伊朗核設施發動襲擊後，美國國土安全部警告，威脅環境加劇，聯邦調查局副局長也表示，該局已全力投入防止報復性暴力，紐約等主要城市的地方執法機構則聲稱，處於高度戒備狀態。考慮伊朗近年來被指控針對美國本土政治人物採取包含謀殺的行動，美國擔心遭到報復並非毫無意義。

根據《美聯社》報導，美國聲稱，伊朗過去十年來最常用伎倆並非策劃大規模暴力事件，而是僱傭謀殺，即政府官員招募特工，包括俄羅斯黑幫分子和其他非伊朗人，殺害異議人士和公職人員。德黑蘭一再否認策劃這些陰謀，但這些陰謀一直受到美國聯邦調查局和司法部的阻撓和揭露。

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華盛頓美國外交政策委員會高級副總裁伯曼（Ilan Berman）聲稱，美國會遇到這樣的問題，並不是某個潛伏小組直接與伊朗指揮中心聯繫，有很多中間人存在。

戰略與國際研究中心中東問題專家奧特曼（Jon Alterman）表示，目前尚不清楚伊朗是否打算採取這種慣用手段，或者是否有能力或野心成功發動大規模襲擊，但伊朗政府可能覺得有必要向民眾表明它沒有投降。

另外國土安全部上週末發布警告，一些外國恐怖組織呼籲對美國在中東的資產和人員採取暴力行動。該機構還說，伊朗政權支持者受到煽動，在美國本土實施暴力行為可能性正在增加。

值得注意的是，美國司法部2024年11月披露，挫敗一起在2024年大選前刺殺川普的陰謀，這反映出伊朗政權對2020年導致伊朗將軍蘇雷曼尼（Qassim Soleimani）死亡的襲擊事件抱持憤怒。該計劃由伊朗政府特工沙克里（Farhad Shakeri）向美國執法部門揭露，他曾因搶劫在美國監獄服刑，並被指控維持一個由德黑蘭招募的​​犯罪同夥網路，負責監視和僱用殺手。

沙克告訴美國聯邦調查局，伊朗準軍事革命衛隊一名聯絡人指示自己制定一項計劃來監視川普並最終殺死他。沙克里稱，官員說若不能在規定時間內制定出計劃，那就將陰謀暫停到大選之後，因為該官員認為川普會輸，到時候殺死他會更容易。

刑事起訴書表示，沙克里在伊朗期間用電話與聯邦調查局特工進行通話，並揭露部分涉嫌陰謀細節。沙克里告訴調查人員，他配合調查原因是爭取在美國服刑的同夥減刑。目前沙克里仍在逃，尚未被逮捕。

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