泰國硬起來！全面封殺陸路關口 報復柬埔寨挑釁

泰國無預警關閉與柬埔寨的陸路邊境後，大批遊客與當地民眾滯留在關口，行程受阻。（法新社）

2025/06/24 16:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境爭端急劇升高，泰國23日無預警關閉所有與柬埔寨的陸路邊境，導致大量遊客、工人與攜家帶眷的民眾滯留，場面一度混亂。此舉是對柬埔寨先前一系列抵制措施的強硬報復，但這場國際衝突已引爆泰國國內政治風暴，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）正因「電話門」醜聞，面臨上任以來最大的下台危機。

根據《法新社》與《美聯社》報導，在泰柬邊境最主要的關口亞蘭 （Aranyaprathet），24日可見大量試圖過境的民眾被鎮暴警察擋回，黃色欄杆已將雄偉的國門拱門徹底封閉。1名帶著2個月大嬰兒、試圖奔喪的柬埔寨木匠，無奈地在關口旁的長凳上為孩子換尿布。1名來自義大利的背包客，則被迫考慮返回曼谷，改搭更昂貴的飛機前往柬埔寨。

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泰國軍方表示，此舉是為了反制柬埔寨，並阻止遊客前往其邊境利潤豐厚的賭場。但事實上，除了學生與有緊急就醫、採購必需品需求者外，所有人員的雙向流動都已中斷。

這場「封關」行動，是兩國螺旋式報復的最新一環。1個月前，雙方在爭議領土爆發武裝衝突，造成1名柬埔寨士兵死亡。此後，柬埔寨先行抵制了部分泰國網路服務，並禁止從泰國進口燃料與蔬果。

作為反擊，泰國總理貝東塔除了下令封關，更威脅將對柬埔寨境內的「詐騙園區」採取類似先前對付緬甸的模式，切斷其電力、網路與燃氣供應。

然而，這場國際爭端已反噬泰國政壇。貝東塔上週被洩漏1段與柬埔寨參議院議長、前總理韓森（Hun Sen）的通話錄音。在電話中，她將處理邊境爭端的泰國指揮官稱為「對手」，此舉引發國內鷹派與民族主義團體的強烈不滿，痛批她對柬埔寨「綏靖」，背叛軍方，要求其辭職下台的聲浪四起，本週更計畫發起大規模抗議。

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