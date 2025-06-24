以色列才同意雙邊停火！ 伊朗再度發射飛彈攻擊破壞協議

伊朗再度發射飛彈攻擊以色列，以色列北部警報已經再度響起，平民被指示前往防空洞避難，等待通知。（美聯社）

2025/06/24 15:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和伊朗今天接受美國總統川普提出的停火方案，不過就在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同意與伊朗雙邊停火後，伊朗再度發射飛彈攻擊以色列。對此，以色列國防部長卡茲表示，將對此做出回應，他並下令要以色列國防軍對德黑蘭進行「猛烈打擊」。

川普稍早宣布以色列、伊朗達成停火協議後，伊朗持續針對以色列進行了6波飛彈攻擊，接著才宣布停火。以色列總理納坦雅胡則在這波攻擊後表示，已同意在川普的協調下與伊朗雙邊停火。

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根據《以色列時報》報導，停火協議原本已經生效，但伊朗再度發射2枚飛彈攻擊以色列破壞了協議，以色列北部警報再度響起，平民被指示前往防空洞避難，不過兩枚飛彈均已被攔截。

以色列國防軍先前才表示，雖然停火協議生效，但針對平民的方針沒有改變，「危險仍然存在。」

以色列國防部長卡茲表示，將對伊朗違反停火協議的行為做出有力回應，他已經指示以色列國防軍對德黑蘭進行「猛烈打擊」。

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