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    泰國8旬阿公親手槍殺毒蟲孫子 大批村民包圍警局聲援

    泰國一名阿公不堪毒蟲孫子頻繁恐嚇威脅，昨日痛下殺手結束對方性命。（擷取自หนังสือพิมพ์รายวัน.สยามประชา/FB）

    泰國一名阿公不堪毒蟲孫子頻繁恐嚇威脅，昨日痛下殺手結束對方性命。（擷取自หนังสือพิมพ์รายวัน.สยามประชา/FB）

    2025/06/24 16:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）近日發生一起震驚社會的人倫悲劇，一名80歲老翁在稻田中親手開槍射殺30歲的孫子，事後主動向警方自首。原來孫子長年吸毒、行為失控，不僅家人飽受威脅，甚至連村民都曾遭其恐嚇與搶劫。

    綜合泰媒報導，30歲男子蒙孔（Mongkhon）23日被發現倒臥稻田間身亡，身旁站著的是他的祖父、80歲的阿布（Poon），他當場承認開槍行兇，並主動帶領警方尋獲藏匿於樹下的兇槍。

    阿布供稱，當時他正在田中噴灑肥料，孫子突然騎機車出現，疑似毒品發作，情緒激動並發出死亡威脅，辱罵他「如果我不死，你就有麻煩了，你必須死」，還從車上取出刀子朝他逼近，甚至拿木棍丟擲他。

    阿布表示，他先朝天鳴槍兩次示警未果，接著朝孫子左腿開槍，但仍未制止對方攻勢，最後只得再開兩槍防衛，導致孫子當場身亡。

    目前警方已將阿布帶回警局進行進一步調查，案件將依法處理，但是否構成正當防衛仍有待司法釐清。

    警方透露，阿布在接受偵訊時情緒激動、淚流不止，強調自己過去多年屢遭孫子暴力威脅，家人也深受其害。許多村民主動前往警局聲援阿布，表示他們也曾遭到蒙孔恐嚇，對方常偷竊村民物品變賣換毒品，社區長期陷入恐懼。

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