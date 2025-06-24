禍從天降！科羅拉多州男子在佛州度蜜月 遭雷擊身亡

美國官員23日證實，1名來自科羅拉多州的男子20日在佛羅里達州中部海灘被閃電擊中，目前已死亡。（法新社）

2025/06/24 15:45

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然被閃電擊中機率很低，但機率絕對不是零。美國官員23日證實，1名來自科羅拉多州的男子20日在佛州中部海灘被閃電擊中，目前已死亡。

根據《CBS》報導，沃盧西亞縣（Volusia）海灘安全主管馬爾弗斯（Tammy Malphurs）表示，該男子在新士麥那海灘（New Smyrna Beach）度蜜月時，不幸遭到雷擊。雖急救人員對他進行心肺復甦，並將他送往醫院，但他仍在21日去世。

請繼續往下閱讀...

現場照片顯示，雷擊發生後，海灘遊客和救援人員紛紛趕來救援；關於死者身分更多資訊則尚未公布。

值得注意的是，該男子並非唯一20日在佛州被閃電擊中的人。20日中午12時18分左右，2名高爾夫球手在威尼斯灣（Venetian Bay）高爾夫球場被間接擊中。新士麥那海灘消防局緊急救援人員，在現場對2名高爾夫球手進行評估並認定，他們都無需被送往醫院。

新士麥那海灘市公共資訊官漢納（Ava Hanner）說「這提醒我們，雷聲作響時請躲進室內。如果你能聽到雷聲，說明你離雷聲足夠近，即使天空晴朗，也有可能被閃電擊中。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法