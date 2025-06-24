親身經歷「核武地獄」 日本95歲原爆倖存者︰再次使用地球會毀滅

現年95歲的切明千枝子（Chieko Kiriake）女士，為日本廣島原爆最高齡倖存者。（圖擷取自@nhk_hiroshima 社群平台「X」）

2025/06/24 16:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突在今年6月急遽升溫，伊朗甚至在18日發布一段「手摸核彈」的預告影片，引發國際高度關注，擔憂引全球爆核戰危機，美軍則於21日突襲伊朗3處核設施，目前以伊2國已達成停火協議。對於核戰發生可能性，當年廣島原爆倖存者、高齡95歲的切明千枝子女士，以親身遭遇向世界警告核子武器危害。

綜合日媒報導，1945年8月，美軍先後對日本廣島、長崎投下原子彈，造成超過30萬人當場或因受傷遺症死亡；其餘原爆倖存者，雖然多數飽受罹患急性輻射綜合症、二次放射能症等病症之苦，甚至自己或子女在日常生活時常遭受他人惡意歧視，但他們仍積極投入致力防止世界核戰爆發、推動國際核武裁軍等運動。

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其中，廣島原爆最高齡倖存者的切明千枝子（Chieko Kiriake）女士，至今時常出席各種宣導反核的公開活動，並向世人講述自己當年的親身經歷。根據切明千枝子過去受訪描述，當年自己是廣島一間軍需工廠工作的15歲學生，事發當天，她距離爆炸中心僅1.9公里，親眼目睹一場宛如地獄的災難場景，「那一刻，就像太陽墜落了。」

切明千枝子在自己出版的詩集中回憶，等到原子彈爆炸衝擊結束後，她帶著傷返回學校，並從斷壁殘垣中搬出死傷慘重的同校學生們，他們全身被燒傷、皮膚脫落如同赤裸，即便她與其倖存師生嘗試拯救還有勉強有氣息的學生們，但是醫療資源匱乏，最終甚至只能拿炸過天婦羅的舊油，用抹布毛巾沾上後為他們慢慢擦拭身體。

切明千枝子表示，不少學生最終仍因傷勢過重，一個接著一個死亡，由於當時是夏天，為防止屍體腐壞，她們把操場挖出一個坑洞，將死者放進去火化。切明千枝子提到，她忘不了自己親手火化同學，以及拾起同學遺骨的記憶，「我哭著撿起她粉紅色的小骨頭，像櫻花花瓣一樣的顏色......我祈禱，這樣的事情再也不要發生。」

報導指出，切明千枝子曾因罹患輻射病倒，身體出現牙齦出血、掉髮與劇烈嘔吐等後遺症，與同為原爆倖存者的丈夫結婚後一度拒絕生孩子，所幸受到醫師開導與救治，如今兒孫滿堂。對於近年全球發生的邊境衝突，切明千枝子以自身經歷發聲警告，指出現在的核武威力與規模，遠比當年她經歷過的還要「強上數百倍」。

切明千枝子直言，一旦有國家再次啟動核戰按鈕，這個世界將不復存在，地球甚至會因此毀滅，呼籲各國政要以人道為本，「不要讓下一代在末日中出生。」

1945年8月，美軍先後對日本廣島、長崎投下原子彈，造成超過30萬人當場或因受傷遺症死亡。（資料照，美聯社）

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