英國《衛報》：川普正把美國推向戰爭與威權深淵

川普從作秀者變強人，英媒警告走向威權。（美聯社資料照）

2025/06/24 16:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕在川普政府對伊朗下令大規模軍事打擊後，英國《衛報》撰文指出，此舉標誌著川普已從一位熱衷閱兵、將軍隊當作政治道具的「作秀者」，蛻變為一位不惜繞過國會、無視民意、動用軍力的「強人」領導者。文章警告，這場空襲不僅是一次戰略行動，更是川普威權化轉變的重要信號。

《衛報》分析指出，川普當天戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，在白宮戰情室下令出動超過125架軍機，對伊朗三處核設施發射75枚武器，包括14枚GBU-57「巨型鑽地彈」。儘管他宣稱此次行動為「壯觀的軍事勝利」，但實際破壞程度不明。根據《經濟學人》與YouGov六月中旬的民調，約六成美國人反對美軍介入以伊衝突，川普仍未經國會授權逕自動手，無視憲法賦予國會的宣戰權。

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評論強調，這次空襲並非孤立行動，而是川普「對民主制度開戰」政策的一環。自今年初以來，他祭出極端移民鎮壓手段，甚至派出陸戰隊與國民兵鎮壓洛杉磯抗議民眾，展現對國內異議的零容忍態度。如今轉向對外動武，將這種威權統治風格從國內延伸至全球。

文章還點出，共和黨掌控國會兩院，使川普幾乎無須制衡。國會未對他主導的「政府效率部」（DOGE）削弱聯邦機構施加阻力，也通過其「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）。民主黨雖呼籲援引《戰爭權力法》約束川普，甚至提出彈劾，卻因勢力薄弱而難有實質進展。

副總統范斯則成為川普軍事路線的發聲管道。儘管他曾以孤立主義立場聞名，質疑美國為何重視烏克蘭邊境，如今卻全力替川普辯護，聲稱「我們不是與伊朗交戰，而是針對其核武計畫」。此類說法被《衛報》批評為與小布希政府在伊拉克戰爭中捏造「大規模毀滅性武器」的話術如出一轍。

《衛報》總結指出，若伊朗升高報復行動，川普可能藉此激發「圍繞國旗效應」，進一步鞏固支持度。從一位曾因閱兵招致譏諷的總統，蛻變為動用軍力的威權領袖，正是美國政治正逐步滑向危險邊緣的徵兆。

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