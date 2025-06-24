脖卡塑膠蓋掛2年 美小熊終於脫困重獲自由

這頭小黑熊在2023年首度被發現時，脖子上已卡著一個藍色塑膠桶蓋，照片由密西根州一名居民的監測攝影機拍下。（圖擷取自密西根自然資源部）

2025/06/24 14:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國密西根州1隻黑熊幼崽2年前被拍到脖子卡著塑膠蓋，近日終於獲得野生動物單位成功協助，擺脫這個痛苦枷鎖。根據科學網站《IFLScience》與密西根州自然資源局（DNR）6月發布的資訊，這起案例凸顯人類廢棄物對野生動物的潛在威脅。

這隻年輕黑熊最早於2023年由當地居民設置的感應式攝影機拍攝到，當時脖子上掛著1個藍色塑膠桶蓋。DNR人員本想介入救援，但熊行蹤飄忽難以鎖定，始終無法捕捉。直到今年5月底，牠再次現身蒙特莫倫西郡（Montmorency County），1位民眾立刻通報，DNR團隊隨即設置誘捕籠。

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6月2日，黑熊成功被捕並施打鎮靜劑。救援人員切除桶蓋後，發現牠脖子留下明顯疤痕與膿瘡，但整體健康良好，體重達50公斤，與同齡個體相當，顯示其在不利條件下仍能生存。

這個卡住牠脖子的塑膠蓋，與儲存動物飼料的大型桶常見的桶蓋相似，也可能來自獵人使用的誘餌桶。密州目前允許「誘熊狩獵」（bear baiting），但規定誘餌容器孔徑須小於2.54公分或大於55.9公分，避免野生動物誤卡。此次熊所卡的開口寬12.7公分，正落在高風險範圍。

DNR專家諾頓（Cody Norton）表示，這起事件凸顯「開口直徑比桶本身大小更重要」，不當設計可能造成野生動物受困、受傷甚至死亡。他並呼籲民眾提高「熊意識」（BearWise），妥善處理垃圾，避免黑熊誤食人類廢棄物或遭容器困住。

黑熊甦醒後已被原地釋放，儘管留下疤痕，但總算擺脫這段長達2年的異物纏身，重返自由的山林生活。

密西根州野生動物專家順利以麻醉方式制伏小熊後，合力取下困住牠脖子長達兩年的塑膠桶蓋，圖為清除過程。（圖擷取自密西根自然資源部）

脫困後的小熊，脖子仍留有被塑膠桶蓋勒出的嚴重傷痕，所幸整體健康狀況良好。（圖擷取自密西根自然資源部）

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