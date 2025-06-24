鱷魚當守衛！ 美佛州在大沼澤地建造「鱷魚惡魔島」非法移民拘留中心

佛羅里達州已開始在其大沼澤地建造一座被稱為鱷魚惡魔島的拘留中心。（美聯社）

2025/06/24 15:17

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕佛羅里達州已開始在其大沼澤地（Everglades）建造一座被稱為鱷魚惡魔島（Alligator Alcatraz）的拘留中心，用於暫時關押非法移民。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，該設施資金主要來自聯邦緊急事務管理局的庇護和服務計劃，該計劃之前用於為無證移民提供住宿和其他援助。佛州總檢察長烏特邁爾（James Uthmeier）認為，鱷魚能有效起到嚇阻作用。

根據《BBC》報導，諾姆聲稱，在總統川普領導下，美國正以極快速度尋找具有成本效益和創新的方式，以實現美國人民大規模驅逐非法移民犯罪分子的授權。他補充，因和佛羅里達州展開合作，將在短短幾天內擴大設施和床位空間。

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鱷魚惡魔島將建在戴德-科利爾（Dade-Collier）訓練和過渡機場舊址上。該機場是一座公共機場，距離邁阿密約58​​公里（36英里）。該設施每年營運成本約為4.5億美元（約台幣132.8億元）。

烏特邁爾在X上聲稱，該機場是一個「幾乎被廢棄的設施」。烏特邁爾說，拘留中心可在30至60天內建成，能容納約1000人。

烏特邁爾認為，該地點動物能對逃犯起到天然嚇阻作用。他說「如果人們逃出來，將面對鱷魚和蟒蛇。他們無處可去，也無處可藏。」

邁阿密戴德郡郡長、民主黨人卡瓦（Daniela Levine Cava）批評該計劃，強調這對大沼澤地生態系統的影響可能是毀滅性的。

佛羅里達州大沼澤地是一個獨特環境區域，由沼澤、草原、森林、紅樹林和河口組成。烏特邁爾稱，鱷魚惡魔島不會設在大沼澤地國家公園內。

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