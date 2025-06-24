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    不滿公職落榜！ 中國人「主動帶大量文件」投靠海外情報機關

    近日傳出，有中國人因不滿公職考試落榜，憤而帶大量文件主動聯繫海外情報機關，不過最後遭中國國安部攔截逮捕。示意圖。（資料照，路透）

    近日傳出，有中國人因不滿公職考試落榜，憤而帶大量文件主動聯繫海外情報機關，不過最後遭中國國安部攔截逮捕。示意圖。（資料照，路透）

    2025/06/24 14:53

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到中國經濟持續低迷影響，許多找不到工作或遭公司故意欠薪數月的中國人，紛紛加入考公職的行列，企圖能透過考上國家公職，從不景氣苦海中「上岸」（中國用語，意指擺脫困境）。近日傳出，有中國人因不滿公職考試落榜，憤而帶大量文件主動聯繫海外情報機關，不過最後遭中國國安部攔截逮捕。

    綜合中媒報導，中國國安部微信公眾號今（24）日發布最新公告，指出近期國安機關破獲一起相關人員主動聯絡境外間諜情報機關，並向提供危害中國國家安全的案件。據公告描述，涉案的向姓人士，本是中國駐外單位勞務派遣人員，因報考某國家行政機關未被錄用而心懷不滿，駐外期間主動聯繫某境外間諜情報機關意圖實施投靠。

    公告宣稱，向姓人士犯案動機，還包含「為證明自己的『過人能力』」，最終在盲目自大、追求刺激的心理驅使下，收取該境外間諜情報機關提供的豐厚酬勞，並向對方提供大量內部文件資料當作「投名狀」，還在對方指揮下，意圖再度報考中國行政機關，以便竊取更多中國的核心機密。

    不過當向姓人士返回中國後，立即遭國安機關嚴格調查，經保密行政管理部門鑒定，向姓人士提供的內部文件資料為情報，其行為已觸犯中國刑法，構成間諜罪，將在高牆內償還「報復的惡果」。中國國安部警告，若犯下間諜罪，情節輕者處以最高10年以下有期徒刑；對中國危害特別嚴重、情節特別惡劣者，則可以判處死刑。

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