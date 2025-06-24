美國太浩湖翻船死亡人數增至8人 最後一名失蹤者發現時已身亡

美國21日一場雷暴，導致一艘船在太浩湖傾覆。船上最後一名失蹤人員屍體於23日被發現。圖為搜救隊尋找失蹤者。（美聯社）

2025/06/24 13:45

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國21日一場突如其來強烈雷暴，導致一艘27英尺長的船在加州和內華達州邊界的太浩湖（Lake Tahoe）傾覆，船上最後一名失蹤人員的屍體於23日被發現，遇難人數增至8人。

根據《CNN》報導，美國海岸防衛隊官員稱，21日下午風暴在太浩湖掀起巨浪，載有10人的船隻被巨浪捲入並翻覆。事發後有2人立即獲救並被送往醫院，目前情況不明。埃爾多拉多縣（El Dorado）警長辦公室稱，21日晚些時候發現6具屍體，22日晚上又發現了第7具屍體。潛水員在太浩湖某個區域進行搜索，並在23日下午找到最後一具屍體。

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帕克（Kyle Parker）警長表示，在通知受害者家屬之前，不會公布受害者姓名。

內華達州里諾市國家氣象局辦公室氣象學家奇巴（Matthew Chyba）指出，該雷暴強度甚至讓預報員都感到意外，雖然此前有預測到會降雨，但沒料到襲擊太浩湖的狂風暴雨如此猛烈，風速高達每小時35英里，海浪高達8英尺以上。

奇巴聲稱，該地區氣溫遠低於往年同期正常水平，這可能是造成氣團不穩定的原因。他補充，太浩湖8英尺高的海浪相當猛烈，能將湖面震得搖晃不已。

太浩湖是划船、划艇運動愛好者夏季休閒熱門目的地。該湖泊水溫極冷，是美國最深湖泊之一，僅次於俄勒岡州的火山口湖。

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