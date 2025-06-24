加薩、伊朗兩線作戰「非常昂貴」 學者這樣看以色列經濟

以色列空襲警報響起，人們躲進地下地鐵站。（美聯社）

2025/06/24 14:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列正在加薩和伊朗兩條戰線上同時作戰，和台灣一樣作為小國，以色列的財政和經濟資源相對有限，以色列政府希望透過加稅來應對戰爭的龐大開銷，對此，投資者似對該國逆勢成長的高科技產業仍充滿信心，不過，分析指，假如戰事時間拉長，「經濟就不太可能繁榮」。

《德國之聲》中文網報導，以色列正在加薩和伊朗兩線作戰，不時還在北方的黎巴嫩邊境地區產生衝突、與伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi，又譯「胡塞武裝」）互射導彈，以色列的經濟正承受巨大壓力：許多預備役軍人被迫暫時離開工作參戰，許多原先跨境到以色列上班的巴勒斯坦人如今被吊銷工作許可，以色列的勞動力吃緊。

與此同時，以色列的軍費開支暴增。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年4月發布的數據，2024年以色列的軍費開支暴增65%，達到465億美元（約新台幣1.4兆元）。這意味以色列的軍費開支佔GDP的8.8%，位居世界第二，僅次於正深陷戰火的烏克蘭。

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特拉維夫大學經濟學教授阿特爾（Itai Ater）指出，當前的戰爭「非常昂貴」，「進攻和防守兩端都有著巨大的軍費成本，這當然會對以色列的預算、赤字、GDP以及民眾造成影響。」為緩解財政壓力，以色列政府正在提高稅收。今年初，全國大部分產品和服務的增值稅率從17%調漲到18%，從薪水以及社保繳款中扣除的健康稅也有所上升。

海法大學經濟學者本塔爾（Benjamin Bental）指出，過去1年半中，以色列經濟遭受重創，但也「展現出人意料的韌性」。受重創的產業主要包括旅遊業、製造業、建築業、農業，保持韌性的行業則以高科技產業、軍工業、食品零售業為主。

本塔爾指出，由於高科技產業持續增長，整體勞動力市場「比以往任何時候都更加緊張」；關於關鍵能源和網路基礎設施將成為真主黨或伊朗攻擊目標的警告，迄今已被證明是毫無根據的，企業仍正常營運。

目前，以色列國內以及整個中東的局勢都充滿不確定性。阿特爾說，「儘管如此，如果你看看股市和外匯匯率，你會發現投資者似乎持樂觀態度，他們可能預期戰爭將很快結束，伊朗的核威脅將被消除，經濟將復甦並好轉。」

但阿特爾也指出，實際影響取決於軍事衝突的持續時間和最終結果；「另一種情況也可能發生，那就是我們與伊朗展開1場長期的消耗戰，在這種情況下，經濟就不太可能繁榮。」

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