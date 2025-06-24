射完6波飛彈共10至15枚 伊朗：停火生效

伊朗目前射出第6波飛彈，拉響以色列城市海法及中部警報。圖為以色列海法上空，1枚來自伊朗的飛彈被攔截。（路透）

2025/06/24 13:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日宣布以色列、伊朗停火，引發國際關注，不過伊朗仍持續對以色列發射6波飛彈，共計10至15枚飛彈，造成4人死亡。在攻擊結束後，伊朗宣布停火生效。

伊朗稍早射出第6波飛彈，拉響以色列城市海法及中部警報。海法（Haifa）是以色列第3大城市，位於以色列的北部地中海沿岸。它是該國的重要港口城市，也是北部地區的經濟、工業和科技中心之一。

請繼續往下閱讀...

根據《以色列時報》報導，伊朗在川普宣布停火後，仍持續朝以色列發射6波飛彈。以色列國防軍評估，6波攻擊共發射了10至15枚飛彈，其中大部分被攔截，但一枚飛彈擊中以色列南部大城貝爾謝巴（Beersheba）一棟公寓大樓，造成至少4人死亡。

以色列緊急救護組織紅大衛盾會（MDA）指出，除了4人死亡外，另有2人中度傷、20人輕傷。

飛彈攻擊結束後，伊朗電視台宣布停火協議生效，目前以色列尚未對此發表評論。

不過，以色列國防軍指揮部宣布，平民已經可以離開防空洞，並不必再留在防空設施附近待命。

由於飛彈攻擊，以色列機場管理局先前關閉了以色列領空，直至另行通知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法