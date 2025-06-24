12名眾議院民主黨退伍軍人議員 聯名信支持川普戰爭權力決議

在美國對伊朗核設施發動攻擊後，12名身為退伍軍人的眾議院民主黨議員宣布支持戰爭權力決議，以表達對總統川普的支持。（美聯社）

2025/06/24 14:20

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在美國對伊朗核設施發動攻擊後，12名身為退伍軍人的眾議院民主黨議員宣布支持戰爭權力決議，以表達對總統川普的支持。他們23日在一封信中表示「我們以熱愛祖國的愛國者身份寫信。我們每個人都自豪穿上軍裝，都準備好獻出生命來保護美國同胞，支持和捍衛我們的憲法。」、「我們要感謝從B-2飛行員到駐紮在美國中央司令部責任區各處官兵的英勇。」

根據《國會山報》報導，這封寫給川普總統的信簽署了12位民主黨眾議員名字，分別是加州的西斯內羅斯（Gil Cisneros）、帕內塔（Jimmy Panetta）、陳（Derek Tran）、卡巴哈爾（Salud Carbajal）、劉雲平（Ted Lieu）；維吉尼亞州的溫德曼（Eugene Vindman）、斯科特（Bobby Scott）；賓州的德魯齊奧（Chris Deluzio）、胡拉漢（Chrissy Houlahan ）；紐約州的萊恩（Pat Ryan）；紐澤西州的康納威（Herb Conaway）；新罕布夏州的古德蘭德（Maggie Goodlander）。

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抱持相反看法的人，希望透過行動限制川普。肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）和加州民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）也企圖提出一項戰爭權力決議，要求川普在未經國會批准的情況下停止在伊朗「使用」美國武裝部隊。

他們在信中指出「我們必須繼續堅定與以色列盟友站在一起，包括像我們幾十年來所做的那樣，積極有力支持以色列及其人民保衛。但我們必需非常清楚，美國主導的針對伊朗進攻性軍事行動是不同的。」

他們還在信中補充「我們都宣誓支持和捍衛憲法。憲法第一條第八款明確要求國會投票才能宣戰。為了履行這一明確而神聖的憲法義務，我們將共同支持戰爭權力決議。」

值得注意的是，馬西態度在川普宣布以伊即將停火後發生轉變。他聲稱只要停火持續，他就「不會推動」該決議。

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