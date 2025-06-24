南非男子無視警告靠近水源 慘遭鱷魚攻擊致死

南非21日發生1起尼羅鱷咬死遊客的事件。（歐新社，示意圖）

2025/06/24 13:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非21日發生1起鱷魚咬死遊客的事件。1名56歲的男子在南非波納曼茲野生動物保護區（Bonamanzi Game Reserve）旅遊時，無視當地的警告標誌靠近河邊，遭到1隻12英尺長（約3.66公尺）的鱷魚攻擊，將他拖入水中，幾個小時後，身體從水中浮現，被確認已經死亡。

據《鏡報》報導，南非1名56歲的男子帶著家人一同來到波納曼茲野生動物保護區旅遊，途中有多個警告標誌提醒遊客切勿靠近水源，以免遭受到鱷魚攻擊，但該名男子還是選擇無視，將魚竿拋入當地的赫盧赫盧韋（Hluhluwe）河中。

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隨後意外發生，1隻12英尺長的尼羅鱷突然從河中衝出，瞬間咬住男子的軀幹，男子被咬後奮力掙扎試圖反抗，鱷魚見狀便一次次地將男子摔倒在水中，周圍的其他遊客想幫忙卻無計可施，只能伸出救生索期望能救到人，但男子根本抓不住繩索。

片刻後男子沒了力氣，鱷魚就將他拖入河中，很快便不見男子身影。幾個小時後只剩殘軀浮出水面，據目擊者所言，畫面觸目驚心，而且這些殘忍畫面似乎都被男子家人親眼目睹。

波納曼茲野生動物保護區是聯合國教科文組織（UNESCO）所劃分的世界遺產之一，同時也是尼羅鱷的主要棲息地，這種動物的攻擊性十分驚人，咬合力相當於大白鯊的8倍，據統計，每年在非洲已經奪走超過1000人的生命。

該保護區發言人表示，出於對往生者的尊重，以及事態的嚴重性，當局對此事不會再透露更多細節，也呼籲大家要尊重家屬的隱私，他提到，將會協助他們處理後續事宜。

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