兩難？ 日未批美襲擊伊朗 日媒：顧及唯一同盟國

日本外務大臣岩屋毅23日表示，美軍空襲伊朗展現了對阻止擁核的決心。（法新社資料照）

2025/06/24 13:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本外務大臣岩屋毅23日針對美國襲擊伊朗核設施表示，「我們知曉這（美軍空襲伊朗）展現了對阻止擁核的決心」。對此日媒《共同社》評價，日本政府並未批判襲擊行為，態度與先前強烈譴責以色列襲擊伊朗形成鮮明對比，可謂「顧及了唯一的同盟國美國」。

日本官房長官林芳正23日被問及美國襲擊伊朗核設施是否違反國際法時，僅表示「尚未充分掌握詳細的事實關係，不便作出確定性的法律評價」。

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美國對伊朗發動襲擊後，日本政府22日召開國家安全保障會議（NSC）。首相石破茂在會後亦對媒體謹慎表態稱，「高度關注事態發展」，但未明確表達支持或反對。

日本外務省官員透露，正持續研判對中東局勢具影響力的歐洲各國反應，並同步調整岩屋毅的談話立場。英國首相施凱爾（Keir Starmer）支持襲擊；法國則表示關切。考量到與美國的同盟關係，日本最終採用了既不支持也不批評的表述。

此前，針對以色列襲擊伊朗一事，石破茂從一開始就表示「極其遺憾、強烈譴責」。

林芳正23日在記者會上解釋對美、以兩國襲擊伊朗採取不同態度的原因時指出，「以色列的襲擊是在美國等國持續推動和平解決核問題的外交努力背景下發動的」，認為與現今以、伊激烈交火下，美國發動襲擊「情況不同」。

日本原油逾9成依賴中東，中東局勢惡化將直接影響能源安全。《共同社》分析，日本政府希望在保持與伊朗傳統友好關係的同時，說服美伊雙方和平解決核問題。

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