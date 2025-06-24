鹿兒島近海地震暴增！ 福岡氣象台示警：近期防強烈搖晃地震

日本鹿兒島吐噶喇群島近海近期地震頻傳，自21日起至今已經觀測到超過327次地震，震央分布顯示相當密集。（圖擷自日本氣象廳）

2025/06/24 13:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海近期地震頻傳，今（24日）上午又發生數起規模3.3至3.6之間的地震，自21日起至今已經觀測到超過327次地震，福岡氣象台示警，注意接下來可能會發生「強烈搖晃的地震」。

綜合日本媒體報導，鹿兒島縣吐噶喇群島近海自6月21日起開始出現連續地震，次數急遽增加，21日28次、22日118次、23日161次，今上午又發生多起規模3.3至3.6之間的地震，最近一次地震是台灣時間中午12點51分的規模3.4地震，不到4天累積超過327次地震，其中規模最發生在台灣時間22日下午4點15分的規模5.1，震度達4級。

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吐噶喇群島連續地震引發關注，福岡地方氣象台指出，在2021年12月單月曾發生308次地震，最大規模達6.1、震度5強。福岡地方氣象台發布警告稱，「該地區過去曾發生過持續地震的情況。近期請留意伴隨強烈搖晃的地震。」

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，氣象署會持續關注日本氣象廳、太平洋海嘯中心等發佈的訊息，並持續評估對台風險。

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