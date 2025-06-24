川普宣布以伊停火 CNBC：飛彈引領「和平」的奇怪時代

美國總統川普說，伊朗要襲擊美軍在卡達的基地前，有告知美國將發動攻擊，衛星影像對照襲擊前（左）、襲擊後（右），顯示在伊朗發動襲擊時基地內美軍軍機早已撤離。（法新社）

2025/06/24 11:38

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普23日在「真實社群」（Truth Social）上宣布，以色列和伊朗已達成協議，同意24小時內分階段停火。在川普宣布前，伊朗對美軍在卡達的基地發射多枚飛彈，但有事先通知美國。美媒《CNBC》認為，在經過「精心策劃」和「象徵性打擊」後，中東地區緊張局勢可能有所緩和。

川普聲稱，伊朗襲擊美軍在卡達的基地前，有讓美國知道將發動攻擊。川普在「真實社群」（Truth Social）上說「感謝伊朗提前告知我們攻擊計畫，避免造成人員傷亡。」《紐約時報》引述3名知情伊朗官員的話，稱卡達也有收到伊朗事先警告。伊朗國家安全委員會指出，飛彈攻擊「並未對友善兄弟卡達及其尊貴人民構成任何威脅」。對此《CNBC》評價，這種象徵性打擊可展現力量，同時為伊朗提供緩和緊張局勢的出口。

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《CNBC》還聲稱，從美國股市與原油情況來看，投資人確實希望飛彈主導的和平戰略能奏效。

美國股市23日上漲，因投資者似乎對以色列與伊朗衝突緩和抱持希望。標準普爾500指數上漲0.96%，道瓊工業平均指數上漲0.89%，那斯達克指數上漲0.94%。油價情況與股市相反，於23日大幅下跌。伊朗襲擊卡達軍事基地後，美國原油期貨下跌7.22%，收在每桶68.51美元（約台幣2025元），全球基準布蘭特原油（Crude Oil Brent）期貨在美國交易時段下跌7.18%，至每桶71.48美元（約台幣2112元）。川普23日要求「所有人」保持低油價，否則他們將「落入敵人手中」。川普沒有具體說明他指的是誰，但他似乎是在針對美國石油生產商。

對於美國股市和石油市場截然不同的情況，《CNBC》認為這反映出投資人渴望飛彈推動的和平戰略能生效。

美國總統川普23日在真實社交上宣布，以色列和伊朗已達成協議，同意在24小時內分階段停火。（法新社）

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