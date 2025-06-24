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    「日本不應變成中國第6顆星」35歲網紅女會計師逆襲當選東京議員

    35歲會計師佐藤沙織里當選東京千代田區議員。（擷取自佐藤沙織里競選官網）

    35歲會計師佐藤沙織里當選東京千代田區議員。（擷取自佐藤沙織里競選官網）

    2025/06/24 13:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都議會選舉22日完成投開票，35歲女會計師佐藤沙織里在毫無政黨支持、資源拮据的情況下，以7232票成功當選，而她選前一句「不想讓日本變成中國的第6顆星」的抗中訴求也成功引發共鳴。

    綜合日媒報導，佐藤沙織里經營會計事務所，沒有政黨等資源支持，甚至沒有競選車與專屬辦公室，僅靠社群平台與街頭演講推廣政見，主打「減稅10%」、「反對外國人免稅」、「推動財政透明」等議題，打敗現任議員平慶翔，成功搶下千代田區一席。

    選前之夜，佐藤在有樂町街頭發表演講，表示街頭到處是外國人，治安問題與不安全感與日俱增，而日本稅金卻未回饋國民，反而補助外資與外籍家庭。她強調，日本不應成為「中國的第6顆星」或「美國的第51州」。

    她直言，身為會計師，深知企業成本壓力與外資入侵的風險，批評政府稅負升高卻未妥善照顧日本孩子與家庭。她抨擊現行政策「不斷加稅、補助外人」，直言這種「賣國式治理」正讓國民生活步步艱辛。

    佐藤強調，真正的日本力量來自善良與彼此的連結，呼籲民眾一起捍衛傳統、文化與國家安全，「我想把這個國家的安全感帶回來，我想愈來愈珍惜這個國家，因為這個國家的傳統、文化和自然真的很豐富。」

    除了參政，她也經營YouTube頻道講解稅制與資產管理，擁有近38萬訂閱，並自創「減稅黨」，累積黨員逾3600人，成功結合政治理念與網路影響力。

    佐藤沙織里以7232票打敗現任議員平慶翔等6名候選人。（擷取自@satosaori46/X）

    佐藤沙織里以7232票打敗現任議員平慶翔等6名候選人。（擷取自@satosaori46/X）

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