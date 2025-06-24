宣布停火協議 川普稱以色列伊朗「幾乎同時」找他談和平

川普稍早在其自創社群平台「真實社群」上發文表示，「以國和伊朗幾乎同時找我，說『和平！』，我知道時機已到」，貼文曝光引外界關注。美國總統川普。（路透）

2025/06/24 11:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普23日宣布以色列與伊朗已達成停火協議，川普稍早在其自創社群平台「真實社群」上發文表示，「以國和伊朗幾乎同時找我，說『和平！』，我知道時機已到」，貼文曝光引外界關注。

據《以色列時報》報導，川普今日於Truth Social社群平台發文提及，「以色列和伊朗幾乎同時來找我，說『和平！』，我知道時機已到。世界和中東才是真正的贏家！兩國將在未來看到巨大的愛、和平和繁榮，他們有太多可以獲得，但若偏離正義與真理之道，也將付出重大代價。以色列與伊朗的未來是無限且充滿巨大希望，願上帝保佑你們！」

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報導提到，就在川普發布貼文之際，伊朗今（24日）清晨朝以色列發射飛彈，以國北部和南部分地區響起警報，目前尚不清楚這些飛彈是否違反停火協議；川普此前稱，停火將在未來幾小時內生效。以色列和伊朗尚未確認停火協議的具體細節。

川普稍早在其自創社群平台「真實社群」上發文。（圖擷取自川普真實社群）

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