哈米尼接班人計畫加速！路透：強硬派兒子對決溫和派「革命之孫」

伊朗革命創始人何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）之孫哈山．何梅尼（Hassan Khomeini）在德黑蘭一場公開活動中向支持者致意。哈山近來被視為接替哈米尼的潛在溫和派候選人之一。（路透）

2025/06/24 10:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與以色列聯手空襲伊朗多處核設施後，德黑蘭政壇迅速進入接班模式。《路透》引述五位接近伊朗高層的知情人士指出，由最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）兩年前親自成立的「接班人遴選小組」，已加快作業，針對潛在繼任者進行評估，顯示伊朗最高權力結構正處於不穩定邊緣。

據報導，現年86歲的哈米尼與家人已轉入秘密地點，由伊斯蘭革命衛隊的「守護領袖部隊」（Vali-ye Amr）保護。一名安全高層透露，德黑蘭不排除哈米尼遭暗殺的可能，因此接班規劃刻不容緩。若哈米尼突然身亡，體制內將立即宣布繼任者，以對內對外展現穩定。

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目前兩位最被看好的候選人為哈米尼56歲的兒子莫塔巴（Mojtaba Khamenei），與伊斯蘭革命創建者何梅尼（Ruhollah Khomeini）之孫哈山（Hassan Khomeini）。莫塔巴被視為體制延續象徵，立場強硬、長期在幕後操盤；哈山則傾向溫和改革派，與宗教與軍政菁英關係良好，具備對外協商潛力。

知情人士指出，在內憂外患交迫下，體制高層考慮推出較具協調色彩的領袖，以化解危機。哈山近月已成為焦點，他在美軍空襲前夕公開聲援哈米尼，釋出忠誠訊號，顯示其積極爭取體制認可。

不過，接班並非毫無阻礙。哈米尼曾表態反對由兒子繼位，擔憂重返世襲統治之譏。根據憲法，最高領袖須由88名神職人員組成的「專家會議」（Assembly of Experts）選出，實際上，革命衛隊與哈米尼辦公室在過程中影響力極大。

多名曾被視為潛在人選的高層，如前總統拉夫桑賈尼（Hashemi Rafsanjani）、前司法總長夏哈魯迪（Mahmoud Hashemi Shahroudi）與前總統萊希（Ebrahim Raisi）皆已離世，其他如教士阿拉菲（Alireza Arafi）則聲勢式微。觀察家認為，體制可能選擇一位無名氣但受控於革命衛隊的「過渡型人物」上位。

美國總統川普近日在社群平台揚言：「我們非常清楚這位所謂『最高領袖』藏在哪裡，他是個輕易可擊的目標。」此言加劇德黑蘭政局緊張，也讓外界更關注接班變局對伊朗政局重塑的可能性。

《路透》分析指出，接班人選將牽動伊朗國內政治方向，並對中東穩定、伊核談判與西方政策形成重大影響。無論最終由誰接任，這場接班爭奪戰，勢將成為重塑中東權力版圖的關鍵節點。

圖為伊朗官媒釋出的畫面，哈米尼之子莫塔巴（右）於2024年10月1日訪問黎巴嫩真主黨辦公室時拍攝。（路透）

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