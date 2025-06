巴西女遊客墜落印尼火山逾3日 家屬籲加快救援行動

2025/06/24 14:00

〔即時新聞/綜合報導〕印尼林賈尼火山(Mount Rinjani)近日發生意外,巴西26歲女遊客瑪林絲(Juliana Marins)當地時間21日清晨登山時不慎墜落約500公尺深的火山峽谷,目前仍受困至今已經超過3天,行蹤不明。

綜合外媒報導,瑪林絲的姊姊瑪麗安娜(Marianna)向巴西媒體指出,妹妹與數名旅伴當地時間21日一起攀登林賈尼火山,當時天色昏暗、能見度差,地形濕滑,同行者表示,瑪林絲徒步過程中表示須暫時停下休息,但遭當地登山導遊獨自拋下,當導遊返回尋人時,瑪林絲已不見蹤影,後來確認墜落至火山口旁的陡峭山崖,巴西當局稱,她從「火山口旁小路周圍的懸崖」墜落。

林賈尼火山國家公園表示,據無人機21日拍攝畫面顯示,瑪林絲受困火山內部約500公尺深岩石壁架中、仍有活動跡象,救援人員當日也曾聽到她呼救聲。不過,當隊伍下探至約300公尺深時卻無法尋獲蹤跡,也未再聽見回應。到了隔日(22日)清晨,無人機再次前往確認已不在原處,疑似滑落更深地點,國家公園指出,濃霧阻礙救援工作並影響熱成像無人機運作。

《BBC》報導指出,無人機拍攝的影片在社群平台上流傳,並被巴西媒體轉載,這些影片似乎也顯示瑪林絲21日還活著,還有人看到她有人看到她坐在遠離健行步道的灰色泥土坡上。

瑪林絲家屬對當地救援速度表示強烈不滿,認為官方未全力投入,也指出公園迄今仍對遊客開放,讓其他登山客繼續行走原路線,無視仍有1人受困山谷、缺水缺糧已3日,家屬在社群媒體上緊急呼籲國際協助。

印尼林業部官員普迪亞特莫科(Satyawan Pudyatmoko)表示,考量登山路線並不會直接影響救援行動,因此未封山,同時提醒其他登山客勿靠近救援區域。國家公園官員補充,由於快速變化的天氣條件、濃霧及地勢險峻,導致直升機無法進入,救援隊多次因安全考量被迫撤退。

瑪林絲家屬當地時間23日表示,已有2名經驗豐富的當地登山專家攜帶專業裝備加入搜救行列,救援行動將於今(24日)重啟,全家人懇求盡快找到茱莉安娜,盼望她能平安獲救。

另外,巴西外交部則表示,已與印尼政府聯繫,並派員至當地協助追蹤救援進度。瑪林絲來自尼泰羅伊,近期展開東南亞背包旅行,曾造訪越南、泰國、菲律賓與印尼。

