巴西女遊客墜落印尼火山逾3日 家屬籲加快救援行動

巴西26歲女遊客瑪林絲當地時間21日清晨登山時不慎墜落約500公尺深的火山峽谷，目前仍受困至今已經超過3天，行蹤不明。（圖擷自「@zellieimani」X、本報合成）

2025/06/24 14:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼林賈尼火山（Mount Rinjani）近日發生意外，巴西26歲女遊客瑪林絲（Juliana Marins）當地時間21日清晨登山時不慎墜落約500公尺深的火山峽谷，目前仍受困至今已經超過3天，行蹤不明。

綜合外媒報導，瑪林絲的姊姊瑪麗安娜（Marianna）向巴西媒體指出，妹妹與數名旅伴當地時間21日一起攀登林賈尼火山，當時天色昏暗、能見度差，地形濕滑，同行者表示，瑪林絲徒步過程中表示須暫時停下休息，但遭當地登山導遊獨自拋下，當導遊返回尋人時，瑪林絲已不見蹤影，後來確認墜落至火山口旁的陡峭山崖，巴西當局稱，她從「火山口旁小路周圍的懸崖」墜落。

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林賈尼火山國家公園表示，據無人機21日拍攝畫面顯示，瑪林絲受困火山內部約500公尺深岩石壁架中、仍有活動跡象，救援人員當日也曾聽到她呼救聲。不過，當隊伍下探至約300公尺深時卻無法尋獲蹤跡，也未再聽見回應。到了隔日（22日）清晨，無人機再次前往確認已不在原處，疑似滑落更深地點，國家公園指出，濃霧阻礙救援工作並影響熱成像無人機運作。

《BBC》報導指出，無人機拍攝的影片在社群平台上流傳，並被巴西媒體轉載，這些影片似乎也顯示瑪林絲21日還活著，還有人看到她有人看到她坐在遠離健行步道的灰色泥土坡上。

瑪林絲家屬對當地救援速度表示強烈不滿，認為官方未全力投入，也指出公園迄今仍對遊客開放，讓其他登山客繼續行走原路線，無視仍有1人受困山谷、缺水缺糧已3日，家屬在社群媒體上緊急呼籲國際協助。

印尼林業部官員普迪亞特莫科（Satyawan Pudyatmoko）表示，考量登山路線並不會直接影響救援行動，因此未封山，同時提醒其他登山客勿靠近救援區域。國家公園官員補充，由於快速變化的天氣條件、濃霧及地勢險峻，導致直升機無法進入，救援隊多次因安全考量被迫撤退。

瑪林絲家屬當地時間23日表示，已有2名經驗豐富的當地登山專家攜帶專業裝備加入搜救行列，救援行動將於今（24日）重啟，全家人懇求盡快找到茱莉安娜，盼望她能平安獲救。

另外，巴西外交部則表示，已與印尼政府聯繫，並派員至當地協助追蹤救援進度。瑪林絲來自尼泰羅伊，近期展開東南亞背包旅行，曾造訪越南、泰國、菲律賓與印尼。

Imagens de drone mostra Juliana Marins em uma área instável do vulcão Rinjani, na indonésia



Segundo a família e as equipes de resgate, o terreno é tão inclinado que qualquer movimento poderia provocar uma nova queda



As equipes relata dificuldades de acesso e mau tempo do local pic.twitter.com/cqL9aB1HuI — Gravata Love （@gravatalove） June 24, 2025

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