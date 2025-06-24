旅客注意！Agoda訂房問題頻傳 日本當局、東橫INN不忍了

第三方住宿平台「Agoda」，示意圖。（路透）

2025/06/24 10:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多旅客習慣透過第三方網站訂房，認為操作簡單、價格透明又常有促銷，但背後的轉售亂象卻屢屢引發爭議。日本觀光廳近期對Agoda發出最後通牒，警告其若未改善違規營運行為，恐祭出行政處分。

據《共同社》報導，日本觀光廳早於今年3月即要求Agoda日本子公司改善營運，該公司4月曾提交改善對策，但至6月問題依舊未解決，尤其涉及沒有替旅客保留房間，或是旅客下訂後實際入住日期與房型與飯店方不符，且受害者多為訪日觀光客。

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對此，觀光廳認定，Agoda已違反旅行業法以及與客戶之間的契約條款，即使部分飯店應Agoda要求協助更換房型或彌補差錯，Agoda仍應被視為違約。

連鎖商務旅館「東橫INN」也深受其擾，日前發出公告指出，部分空房透過合作平台釋出後，遭轉售至Agoda等海外訂房網站，引發一連串問題，包括顧客資訊無法即時傳送至飯店，導致房間未被保留；訂單內容與實際不符，飯店無法提供正確房型或入住日期；訂房價格遠高於官方網站，甚至以「不可取消」條件販售

東橫INN強調，受限於作業流程，即使旅客主動聯繫飯店，仍無法協助處理包括訂單確認、異動或取消在內的任何請求，僅能建議旅客直接向原預訂平台反映。

隨著海外旅遊復甦，透過第三方平台訂房的糾紛也同步升高。儘管平台操作便利，但涉及重要行程建議直接透過飯店官網預約，才能確保資訊一致、價格合理，也能在必要時獲得更即時的協助。

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