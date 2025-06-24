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    尷尬！原擬限縮川普開戰權 美國會議員突聞以伊停火措手不及

    美國總統川普（左）宣布以伊衝突即將停火，威脅到國會限制川普單方面對伊朗發動軍事打擊權力的努力。圖右為伊朗最高領導人哈米尼。（法新社）

    美國總統川普（左）宣布以伊衝突即將停火，威脅到國會限制川普單方面對伊朗發動軍事打擊權力的努力。圖右為伊朗最高領導人哈米尼。（法新社）

    2025/06/24 10:44

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普美東時間23日傍晚突然宣布以色列與伊朗已同意將停火，有國會議員原本打算限制川普對伊朗開戰的權力，這下陷入尷尬。

    一些議員本打算推出戰爭權力決議案，讓國會正式表態，川普沒得到國會授權就不能發動攻擊。但在以伊停火消息傳出後，某些議員認為沒必要再推。共和黨眾議員已開始猶豫，民主黨陣營仍希望投票；加州民主黨聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）表示：「我們未來可能仍會與伊朗發生衝突，我們需要正式表明，沒有事先授權就不能對伊朗發動進攻性戰爭。」

    根據《AXIOS》報導，眾議院外交事務委員會民主黨首席成員、紐約州聯邦眾議員米克斯（Greg Meeks）將提出自己的戰爭權力決議案。根據副本，這份長達兩頁的議案將指示川普「停止對伊朗的敵對行動」。

    該決議也由華盛頓州聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）與康涅狄格州聯邦眾議員海姆斯（Jim Himes）共同提案，他們分別是眾議院軍事委員會和情報委員會的民主黨首席成員。

    但一些議員態度已因川普的宣布發生轉變。肯塔基州共和黨議員馬西（Thomas Massie）本是戰爭權力決議的首席共和黨提案人，但他指出「如果真的停火，那我們就不需要從戰爭中撤軍。」馬西還說，只要停火持續，他就「不會推動」該決議。

    對此肯納仍堅持要進行投票。他主張，停火反而讓議員更容易投下贊成票，至少應讓國會記錄在案，收回本應屬於國會的權力。

    麻薩諸塞州民主黨聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）也說，「我仍然認為我們需要這麼做」、「這是嚴肅事情，國會應該討論此事」。

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