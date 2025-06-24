蘇州日籍母子遇襲滿一年 中國日僑學校學生數減少逾10％

日僑在中國屢屢遭遇暴力事件，2025年度的中國日僑學校學生人數比去年減少超過10％。圖為深圳市日僑學校的校門口，有民眾獻花悼念逾害男童。（路透）

2025/06/24 10:30

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省蘇州市日籍母子遇襲案在今日（6月24日）屆滿一年，由於中國仇日情緒導致類似日僑遇害事件在中國頻繁發生．中國的日本人學校本年度在校生較去年下降超過10％。

根據日本《共同社》報導，蘇州日籍母子遇襲案發生在去年6月24日，當時一對日籍母子在等待日僑學校校車時，遭一名中國男持刀砍殺受傷，兇嫌還試圖衝上校車，校車上一名中國籍女職員見狀阻擋，結果被兇嫌砍成重傷，送醫後不治。

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事後校方雖然替每一輛校車配置警衛，仍無法消除當地日本人的安全疑慮。一名日籍家長表示，有警衛在雖然比較安心，還是持續保持警惕，她有告訴孩子要注意周遭狀況，如果發現危險人物就要馬上盡全力逃走。而在去年9月18日，位於廣東省深圳市的日僑學校發生10歲日籍男童遭中國男子刺殺一案，再度讓旅居中國的日僑人心惶惶。

《共同社》報導指出，日本海外子女教育振興財團等機構統計，中國共11所日僑學校的學生人數在疫情嚴重的2020年度急劇減少，自2021年度起逐步回升，2025年度的學生人數比2024年度下降超過10%。

分析人士認為，這可能是中國經濟低迷造成的影響，但也有觀點指出，蘇州日本母子遇襲案後，日企派駐人員家屬的隨行人數降低，也成為學生人數下降的重要原因。

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