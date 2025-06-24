這群虎鯨不一樣 會用海帶幫麻吉「抓龍」

兩隻南方定居虎鯨一同游泳，透過自製的牛角海帶進行「異體海帶梳理」（allokelping），展現高度社交互動與工具使用行為。（圖：美國鯨魚研究中心）

2025/06/24 09:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕海洋中的「高智慧一族」虎鯨（Orcinus orca），又展現驚人一面。美國科學家近日首度記錄到，虎鯨竟會「製造」工具，並用來與同伴互相清潔身體。這項行為結合了精密操作與深厚情感，不僅顛覆過往對虎鯨的認知，也讓牠們的智力與社交能力再添新證。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項研究由美國華盛頓州「鯨魚研究中心」（Center for Whale Research）主導，透過無人機長期觀察生活於薩利希海（Salish Sea）的「南方定居虎鯨群」（Southern Resident Orcas），族群數量已不足80隻。根據發表於權威期刊《當代生物學》（Current Biology）的報告，研究團隊在觀察中發現，虎鯨會主動折斷牛角海帶（bull kelp，學名 Nereocystis luetkeana）的莖段，並將其夾在身體之間，來回滾動、按壓進行清潔。

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研究人員將此現象命名為「異體海帶梳理」（allokelping），與虎鯨原本已知的「海帶浴」（kelping）不同，後者是個體在海藻中翻滾以去除死皮，此次記錄的行為則是兩隻虎鯨在游動中協同進行，展現更高階的社交協作與文化學習能力。

研究主筆魏斯（Michael Weiss）指出：「這是我們首次看到虎鯨製作並使用工具，還用在夥伴身上，這不僅是清潔，也可能強化彼此關係，具有明確的社交意涵。」他補充，這種方式不但能在遷徙中持續進行，還能更有針對性地清潔特定部位，比單獨遊過海藻更有效。

魏斯強調，工具的製造與使用，是衡量動物智力的重要指標，而虎鯨本就以高智商著稱，其腦容量為自然界第二大。他指出，這種行為目前僅見於南方定居虎鯨群，可能是一種獨特的族群文化，與其他地區虎鯨喜歡摩擦石灘清潔身體的方式不同。

這項發現也讓學界再度聚焦於南方定居虎鯨的保育挑戰。魏斯表示：「即使我們自1970年代起就密切觀察這群虎鯨，但仍有太多未知的行為等待解碼。我們亟需進一步研究，探索這類文化行為對虎鯨健康與社群結構的影響。」

虎鯨嘴中叼著一段特製海帶，準備與同伴進行清潔互助，被科學家首次確認為具文化意涵的「海洋搓澡」行為。（圖：美國鯨魚研究中心）

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