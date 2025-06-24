妹妹未化療死亡 英國兄弟控全因母親是不信任醫療系統陰謀論者

凱特是英國著名的反疫苗者。（歐新社，資料照）

2025/06/24 10:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國23歲女子帕洛瑪（Paloma Shemirani）2024年7月因癌症引發的心臟病發作而死亡，然而，她的兄弟們卻表示妹妹的死亡全是因母親凱特（Kate Shemirani）是對醫療系統不信任的陰謀論者，在妹妹最需要幫助的時候竟然不同意她進行化療，認為使用葛森療法（Gerson therapy，用控制飲食代替癌症治療）就可讓症狀痊癒，因此讓帕洛瑪錯過最佳治療時期，最後在大好年華鬱鬱而終。

據《BBC》報導，凱特是英國著名的反疫苗者，同時也是1名陰謀論者，認為新冠疫情時期注射的疫苗才是導致有大量人口死亡的真正原因。由於時常散布這些錯誤的資訊，原本在醫院擔任護理師的凱特後續也被英國護理師與助產師委員會（NMC）取消工作資格。

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而凱特的思想也深深影響著女兒帕洛瑪，2023年時剛從劍橋大學畢業的帕洛瑪被診斷出非何杰金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），這是1種不常見但治療相對容易的癌症，醫生也指出，若是接受化學治療會有80%的康復機率，但凱特拒絕了這個做法，認為以控制飲食治療的葛森療法即可。

但葛森療法的缺乏科學根據，英國癌症研究中心更認為，葛森療法可能產生嚴重的副作用，包括脫水、腸道發炎以及心臟和肺部問題。而最後帕洛瑪的病情也真的愈發惡化，不僅身體額外長出了新的腫塊，同時還因腫瘤突發心臟病而死亡。

據帕洛瑪男友所言，若是沒有母親的安排，帕洛瑪會選擇進行化療，他表示帕洛瑪的日常生活都受到凱特的思想影響，像是對疫苗持懷疑態度，並拒絕接種。其兄弟加布里埃爾（Gabriel Shemirani）和塞巴斯蒂安（Sebastian Shemirani）也證實這論點，指出因父母在他們年紀都很小時便離異，跟著母親的帕洛瑪便深深受到其影響，即使後來成為了劍橋大學的高材生也仍然有了錯誤的觀念。

加布里埃爾與塞巴斯蒂安在今年6月接受BBC的專訪揭露此事，因為發現凱特至今還會利用社群媒體宣傳這些錯誤資訊，甚至還進行了金錢交易，因此打算出面制止母親的行為。對於帕洛瑪死亡的調查也將在下個月進行，以便查明事情的真相。

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