卡達調解以伊停火協議 伊朗外長發文暗示已停火

伊朗外交部長阿拉奇稍早在社群媒體「X」發文指出，目前尚未針對任何停火「達成協議」，隨後在另一篇貼文中暗示「已停火」。（美聯社）

2025/06/24 09:32

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李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普23日宣布以色列和伊朗已達成停火協議，熟知談判的相關人士及官員指出，伊朗與以色列大致上都同意停火協議談判，而此次談判由卡達介入協調。不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稍早在社群媒體「X」發文指出，目前尚未針對任何停火「達成協議」，隨後在另一篇貼文中暗示「已停火」

綜合外媒報導，伊朗外交部長阿拉奇在社群媒體「X」發文指出，正如伊朗政府一再提到的「發動對伊朗戰爭的是以色列，而不是伊朗」，而截至目前並沒有針對任何停火或停止軍事行動「達成協議」。但阿拉奇強調：「只要以色列政權在德黑蘭時間24日凌晨4點（台灣時間24日8點30分）之前停止對伊朗人民的非法侵略行為，我們之後無意繼續回應行動。至於是否正式停止我們的軍事行動，最終決定將稍後公布。」

阿拉奇表示：「我們強大武裝部隊對以色列侵略行為的懲罰性軍事行動一直持續到最後一刻，也就是凌晨4點。我與所有伊朗人民一道，感謝我們英勇的武裝部隊，他們隨時準備為保衛我們摯愛的國家戰鬥到最後一滴血，並在最後一刻都堅決回應敵人的任何攻擊。」阿拉奇此文也被外界解讀為「已經停火」。

在停火協議談判期間，川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）直接溝通；副總統范斯、國務卿兼國家安全顧問魯比歐和中東特使魏科夫（Steve Witkoff）則是透過直接或間接管道與伊朗談判。

一位白宮高級官員透露，以色列同意停火協議的條件是伊朗停止對以色列的攻擊，伊朗也同意了這些條件。一位了解談判情況的外交官，在卡達政府調解下，伊朗同意了美國提出的停火協議。

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