「十二日戰爭」結束！ 川普：以色列和伊朗同意停火

美國總統川普在自家社群「真實社群」宣布，以色列和伊朗已達成協議，同意在24小時內分階段停火。（法新社）

2025/06/24 07:17

首次上稿 06:31

更新時間 07:17

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黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日空襲伊朗核設施，伊朗23日向卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）空軍基地發射飛彈作為報復，該基地駐有超過1萬名美軍。不過美方聲稱，伊朗發射的飛彈絕大多數都被攔截，美國總統川普23日是在自家社群「真實社群」（Truth Social）宣布，以色列和伊朗已達成協議，同意在24小時內分階段停火。

川普在美東時間23日晚間6點2分（台灣時間24日清晨6點2分）發文稱，分階段停火「約6小時後生效」，以色列與伊朗雙方已達成協議，依照雙方協議，伊朗將率先停火，停火12小時後，以色列接著也停火12小時，在各自停火的時段內，另一方需保持和平與尊重，等到第24小時，這場「十二日戰爭」將正式結束，並獲得世界各國的致敬。

川普提到，假設一切順利進行，他想要向以色列與伊朗表達祝賀，讚賞他們擁有勇氣與智慧，終結這場應該被稱為「十二日戰爭」的衝突。川普強調，這場戰爭本可能持續數年，並摧毀整個中東地區，「但它沒有發生，也永遠不會發生」。

川普在發文開頭說：「恭喜大家。」在最後則說：「願上帝保佑以色列，願上帝保佑伊朗，願上帝保佑中東，願上帝保佑美國，願上帝保佑全世界。」

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