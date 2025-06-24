為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    五角大廈證實美軍駐卡達基地遭飛彈攻擊 無人員傷亡

    2025/06/24 04:54

    〔中央社〕美國國防部一位官員向中央社證實，卡達烏代德空軍基地今天遭來自伊朗的短程和中程彈道飛彈攻擊，目前尚無美軍人員傷亡通報。美軍正密切監控情勢，將在獲得更多資訊後及時提供。

    美國Axios新聞網今天引述一位以色列官員的說法報導，伊朗已經向美國駐卡達的軍事基地發射多枚飛彈。路透社指出，有目擊者稱可聽見卡達首都杜哈（Doha）上空傳出爆炸聲。五角大廈官員下午以背景說明的方式證實前述消息。

    烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）是美國在中東地區最大的軍事設施，美國總統川普（Donald Trump）上個月才造訪此基地。

    政治媒體Politico報導，川普今天下午已召集國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等高階官員前往白宮戰情室開會，因應烏代德空軍基地遭攻擊事件及中東情勢。

    自以色列約兩週前轟炸伊朗核設施以來，伊朗與以色列處於持續交火狀態。美國上週末也介入衝突，轟炸伊朗部分關鍵核設施。

    伊朗今天的攻擊顯示有意擴大戰線，將打擊目標擴及美軍及美國在中東的盟邦，而這正是川普政府試圖避免的情況，他曾呼籲伊朗重返談判桌。（編輯：陳彥鈞）1140624

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播