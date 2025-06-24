為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊朗向美軍烏代德基地射飛彈 卡達稱成功攔截沒傷亡

    伊朗今天向美軍駐卡達的基地發射多枚飛彈，卡達當局表示，已成功攔截了伊朗飛彈攻擊，一枚伊朗飛彈殘骸被擊落後散落在人行道上。（法新社）

    伊朗今天向美軍駐卡達的基地發射多枚飛彈，卡達當局表示，已成功攔截了伊朗飛彈攻擊，一枚伊朗飛彈殘骸被擊落後散落在人行道上。（法新社）

    2025/06/24 03:39

    〔中央社〕美國近日轟炸伊朗境內的核子設施後，伊朗今天向美軍駐卡達的基地發射多枚飛彈，卡達當局表示，已成功攔截了伊朗對烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的飛彈攻擊。

    法新社報導，卡達國防部發布聲明指出，「卡達防空系統成功攔截針對烏代德空軍基地的飛彈襲擊…此事件未造成任何人員傷亡」。烏代德空軍基地是美國在中東地區最大的軍事設施。

    美國國防部一位官員透露，伊朗向美軍駐卡達的基地發射多枚彈道飛彈後，目前未傳出美方人員傷亡的消息。

    卡達政府也發布聲明：「內政部確認…卡達的安全情勢穩定，無需擔憂。」

    卡達外交部今天也譴責伊朗向烏代德空軍基地發射飛彈，稱這是「公然侵犯」卡達主權。

    卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）發布聲明說：「卡達強烈譴責伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）襲擊烏代德空軍基地，並認為這是對卡達主權、領空及國際法的公然侵犯。」

    聲明還寫道，卡達保留依照國際法對「此公然襲擊」進行直接回應的權利。

    安薩里提到，作為預防措施，在伊朗發動攻擊之前，烏代德空軍基地已進行疏散。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播