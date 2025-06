伊朗還手！ 向中東多個美軍基地發射飛彈

2025/06/24 01:23

〔國際新聞中心/綜合報導〕伊朗23日向美國在中東最大基地發射6枚飛彈,做為對美國總統川普轟炸伊朗核設施的報復。在接獲「可信威脅」警報後,卡達烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)啟動防空系統。該基地駐有超過1萬名美軍,以及超過100架飛機、戰略轟炸機與加油機。

外電引述目擊者報導,卡達23日晚間傳出爆炸巨響。卡達稍早前已關閉領空,網路上已有卡達啟動愛國者飛彈攔阻來襲飛彈的畫面。英國每日郵報報導,美軍駐科威特、伊拉克與巴林的基地,也在烏代德遇襲後響起空襲警報。

爆炸發生前不久,伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)透過社群平台X發文表示:「我們既未挑起戰爭,也不追求戰爭。但我們不會對入侵偉大伊朗的行為置之不理。」

這番話被視為對美國和以色列空襲伊朗核設施的回應,也可能是伊朗後續報復的政治鋪陳之一。

伊朗1名高級官員向媒體表示,德黑蘭當局已準備好打長達2年的戰爭,並警告美國將為空襲伊朗核設施「直接付出代價」,不能再「躲在以色列背後」。

伊朗駐聯合國代表團發表聲明指出,美國、以色列、英國、法國,以及國際原子能總署(IAEA)署長葛羅西本人,都將對伊朗平民的死亡「承擔所有責任」。

川普21日晚間出動重達3萬磅的「碉堡剋星」巨型鑽地彈,轟炸伊朗核設施,隔日又公開暗示不排除推動德黑蘭政權更迭,引發伊朗強烈憤慨。伊朗國營媒體警告,可能有多達5萬名美軍官兵將「裝進棺材」送回華府。

與此同時,以色列23日也對德黑蘭的「政權目標」發動空襲,據稱造成伊朗革命衛隊「數百人喪生」。

