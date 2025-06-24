川普曾嗆犯台就轟炸北京！矢板明夫：中共看伊朗遭遇已知不是打嘴砲

美國總統川普。（法新社）

2025/06/24 00:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突持續升溫，美國總統川普22日證實美軍開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），派出7架的B-2匿蹤轟炸機，幫助盟友以色列轟炸福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施在內等3處伊朗核設施。印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，川普此舉已經讓中國知道，他先前公開說的「如果中國對台灣採取軍事行動，我將下令轟炸北京。」這句話不是在打嘴砲！

矢板明夫23日深夜在臉書發文，「美國的川普總統週末下令實施『午夜之錘行動』，B2轟炸機萬里奔襲，精準地摧毁了伊朗的三座核設施。伊朗國內已經亂作一團。最高宗教領袖哈米尼還在嘴硬，但實際上已經無計可施。有人評論說，『哈米尼已經被川普被逼成了伊朗版的六不總督葉名琛：不戰、不和、不守、不死、不降、不走。』」

請繼續往下閱讀...

「不知道哈米尼還能維持多久，但伊朗向全世界輸出恐怖主義、開發核武器對各國造成威脅的時代，基本上已經確定走入歷史。反對伊朗開發核武器，是美國政府多年來的一貫政策。但多年來，『會而不議，議而不決，決而不行』已經成了美國和歐洲各大國的常態。放任各個邪惡軸心國肆意發展，讓世界變得越來越危險。」

「對流氓無賴 武力才能停止暴力」

矢板明夫直言，「對踐踏人權的獨裁政府、對支持恐怖主義、經常說話不算的流氓無賴，和平就是重拳出擊。武力才能停止暴力，實力才能阻止極權。正如川普總統所說的，『實力帶來和平』（Peace through strength）。」

「台灣有不少人因為種種原因不喜歡川普總統，不喜歡沒關係，但一定要清楚一點，那就是『午夜之錘行動』之後，台灣比以前安全了。北京的獨裁者已經知道，川普總統曾經說過的『如果中國對台灣採取軍事行動，我將下令轟炸北京』——不是打嘴砲，他是認真的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法