中國「美團優選」無預警大規模關倉！ 員工送貨送到一半突失業

中國美團優選23日無預警宣布大規模關倉，部分區域暫停接單，美團優選員工送貨送到一半得知自己突然失業後一臉錯愕無奈的影片在牆外掀起熱議。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

2025/06/24 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「美團」公司旗下的社區電商物流「美團優選」，週一（23日）無預警宣布大規模關倉，部分區域暫停接單，大批美團優選員工送貨送到一半得知自己突然失業後一臉錯愕無奈的影片在牆外掀起熱議。

美團公司旗下除了美團優選，還包括知名外送平台 「美團外賣」、綜合住宿服務平台「美團酒店」、電影購票平台「美團貓眼電影」等。而美團優選主打將生鮮超市帶進社區的招牌，為社區家庭精選價格合理的蔬菜、水果、肉禽蛋、酒水零食、家居廚衛、速食凍品、糧油調味等品類商品，滿足家庭日常三餐所需，價格普遍低於市場價。

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不過近期中國通縮嚴重，經濟表現疲軟，美團優選似乎撐不下去，23日上午突然宣布大規模關倉，「美團優選關閉」這組關鍵字衝上微博熱搜，中國多地網友PO出美團優選APP頁面彈出的「業務調整公告」，內容稱「由於局部業務調整，您所在的區域自6月23日起將暫停接單」。

綜合中媒報導，據悉美團優選所謂「業務調整」，是要退出部分連連虧損的地區，包括上海、重慶等，至於廣東、福建、浙江等地還有在賺錢的地方，則保持正常運營。

旅義華僑作家李穎週一在X平台分享牆內一段據稱攝於美團優選位於重慶廠房的影片，可以看到廠房外大批身穿美團優選黃色背心的員工。李穎概述：「6月23日，美團優選突然宣布全國大面積關倉。重慶地區，突然失業的美團優選員工們站在廠房外一臉懵逼，手足無措。」

李穎還分享另一段美團優選女員工自拍得知公司突然宣布關倉的消息後的反應影片。該名女員工無奈地看著鏡頭，搭配憂傷音樂，慨歎「上午11點之前送貨還好好的，突然……送完貨回到倉庫，就收到關站的通知。說實話，聽到這個消息，我有點懵，這是什麼情況？這消息來得太突然，我還是沒往關倉意味著倒閉這層意思去想，但……幹過美團的都知道，全年無休，是美團鐵定的規矩。關倉，這肯定是出什麼大事了！信息爆發的時代，上網搜了一下，看到網上爆料的消息，真的很震驚。」

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