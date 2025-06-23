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    1顆要價14萬！ 北海道「黑皮西瓜」拍出史上第2高天價

    以甜度極高、黑色果皮著稱的「田助西瓜」，在今年競拍會出現1顆70萬日圓（約新台幣14.3萬元）的最高成交價。（圖擷取自@stvhoudoubu 社群平台「X」）

    以甜度極高、黑色果皮著稱的「田助西瓜」，在今年競拍會出現1顆70萬日圓（約新台幣14.3萬元）的最高成交價。（圖擷取自@stvhoudoubu 社群平台「X」）

    2025/06/23 21:12

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以甜度極高、黑色果皮著稱的「田助西瓜」（でんすけすいか），是日本北海道當麻町夏季的知名特產，每年吸引許多人參與競拍會。今年田助西瓜的首次競拍於本月20日，在開始旭川市和札幌市的蔬果批發市舉行，最高成交價出現1顆70萬日圓（約新台幣14.3萬元），以史上第2高的天價售出。

    綜合日媒報導，田助西瓜最早在1984年培育，當時日本推行「一村一品」運動，當麻町農民獲得日本農協助改種西瓜，並賦予其「田助」之名，有「種植西瓜幫助農田」的涵義。報導指出，田助西瓜以黑亮光滑的外皮為特色，每顆果肉甜度被農民嚴格控制在12度以上，加上每年產量稀少，因此逐漸成為日本高級水果市場的寵兒。

    今年田助西瓜的首次競拍會，由旭川市連鎖超市「道北ARCS」以最高價70萬日圓標下，超市業主表示，將於近日舉辦田助西瓜試吃會，邀請民眾一起來品嚐這顆天價名瓜。事實上，這並非「道北ARCS」首次參加田助西瓜的競拍會，該超市曾在2022年以60萬日圓（約新台幣12.3萬元）拍下田助西瓜，是田助西瓜的忠實主顧。

    報導指出，田助西瓜競拍會歷史上最高的成交價，是在2019年6月，當時一顆約11公斤重的田助西瓜，被人以75萬日圓（約新台幣15.3萬元）拍下。此事競拍雖然未能刷新歷史紀錄，但仍吸引各界關注田助西瓜的交易，顯示其在高級水果市場的熱門地位。

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