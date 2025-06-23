金融時報：哈米尼不會升高與美衝突 但會加強攻擊以色列

伊朗政權內部人士表示，最高領袖哈米尼（右）應不會升高對美軍事行動，以免激怒美國總統川普（左），為伊朗帶來更大破壞，但伊朗同時將擴大攻擊以色列。（法新社）

2025/06/23 20:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》22日分析，伊朗最高領袖哈米尼掌權近40年來，一直試圖在維持對美國和以色列的敵意，以及避免全面開戰之間取得平衡，但在美國加入以色列攻擊伊朗行列後，他被迫在升高衝突、達成外交妥協，或將衝突控制在以伊之間做出抉擇。德黑蘭政權內部人士透露，哈米尼不會升級對美軍事行動，反而會加強對以色列的攻擊，作為遭到襲擊的主要回應。

在川普下令轟炸伊朗3個主要核設施後，哈米尼試圖強調飽受摧殘的德黑蘭政權仍能奮起抵抗，不會被嚇倒。然而，政權內部人士表示，哈米尼不會升級對美軍事行動，也不會冒險採取更嚴厲的回應，以免國家遭受更大破壞。伊朗的主要回應將是加強對以色列的攻擊，「就讓川普感到高興、收割勝利，我們不會與美大戰」。該人士直言，如果美國想發動一場大戰，就不會僅襲擊3個地點，而是摧毀更多地方。

請繼續往下閱讀...

上述說法與美國副總統范斯所說相符，他指美國並非與伊朗開戰，而是與其核子計畫開戰，「我們對曠日持久的衝突、派地面部隊參戰都不感興趣」。

另一位德黑蘭內部人士表示，伊朗別無選擇，只能對美國進行毀滅性打擊，但會透過襲擊以色列來實現此一目標，「這是很自然的事，因為是納坦雅胡把美國拖入與伊朗的戰爭」。該人士還補充道，如果衝突升級，伊朗可能會封鎖荷姆茲海峽。

外傳德黑蘭可能已將部分接近武器級的濃縮鈾庫存，從福爾多和納坦茲工廠轉移到秘密地點，並將儘快製成核彈，以恢復嚇阻力。前述第一位內部人士直言，濃縮鈾現在「完好無損」，德黑蘭才不會天真到把它留在核設施，「但這並不會改變任何事情，因為我們沒有使用它來製造核彈的計畫，過去沒有，將來也不會」。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，哈米尼可能重採「以升高衝突來降溫局勢」的戰略，亦即避免採取美國會更猛烈回應的攻擊選項，同時為外交途徑敞開大門，以便替德黑蘭政權續命。例如，伊朗可能襲擊鄰國伊拉克一個由2500名美軍士兵使用的基地，並事先預警，將傷害降至最低。

據了解，川普2020年下令暗殺伊朗革命衛隊精銳「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼後，德黑蘭就是採取這種策略。當時，伊朗向伊拉克境內的2個美軍基地發射飛彈，是數十年來對美軍基地的最大規模襲擊，但同時透過秘密管道向美暗示襲擊即將到來，最後並未造成人員傷亡。

如果伊朗選擇在波斯灣地區發動攻擊，可以使用精準度更高的短程飛彈，且因距離較短，防禦反應時間也較短。伊朗還可以藉由伊拉克什葉派武裝份子的手，去攻擊美軍基地、設施和部隊。此外，同屬伊朗代理人的葉門叛軍組織「青年運動」，也已威脅攻擊美國在波灣的海軍艦艇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法