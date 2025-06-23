以軍首度轟炸伊朗「政治犯監獄」與革命衛隊總部

以色列23日空襲伊朗首都德黑蘭後，濃煙自市區升起。以色列國防部表示，此次打擊針對伊斯蘭革命衛隊設施與惡名昭彰的埃文監獄，為美軍轟炸伊朗核設施後的進一步升級。（法新社）

2025/06/23 20:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國轟炸伊朗核設施後，以色列與伊朗的衝突23日邁入第11天，戰火急劇升高。以軍首次將攻擊擴大至德黑蘭象徵政權穩定的目標，包括關押政治犯的「埃文監獄」（Evin prison）與革命衛隊指揮中心，展現對伊朗政權本體的正面施壓。伊朗則強硬回擊，再度發射飛彈襲擊以色列，並首度公開警告將對美軍基地展開報復，令整個中東地區瀕臨全面戰爭邊緣。

根據《法新社》報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，空襲以「前所未有的力度」打擊德黑蘭的「政權機構」，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、巴斯基民兵（Basij militia）與具鎮壓象徵意義的埃文監獄。他強調，這些攻擊是針對伊朗國內壓迫體制的核心，疑似透露以方有意透過軍事行動促成「政權更迭」。

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以軍再炸福爾多 阻斷進出通道

以軍同時宣稱，再度對位於德黑蘭南方山區、深藏於地底的福爾多（Fordow）核設施發動攻擊，目的是阻斷其進出通道。這處核設施前一日已遭美軍以「碉堡剋星」穿透炸彈重創，美方並宣稱「摧毀性極大」。

伊朗迅速展開報復，對以色列發射新一輪飛彈。《法新社》記者在耶路撒冷與特拉維夫聽見爆炸聲響，全國多地響起空襲警報。根據伊朗衛生部統計，連日來的以軍空襲已造成超過400人死亡；以色列官方則稱，伊朗攻擊造成至少24人死亡。伊朗國營媒體另指，以色列飛彈擊中德黑蘭的電力設施，導致局部停電。

衝突範圍正向更廣泛的地緣層面延燒。伊朗武裝部隊發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaghari）在國營電視上警告，美國對伊朗的「敵對行動」將引爆區域戰爭，「伊斯蘭戰士將對美軍造成嚴重、無法預測的後果。」美國國務院已發布全球警示，在巴林的美國使館也因「地區局勢升溫」調整部分員工至在地遠距上班。

與此同時，俄羅斯總統普廷雖公開譴責針對伊朗的攻擊為「無端且不合理的侵略」，卻未宣布任何實質支援。普廷23日在克里姆林宮會晤伊朗外交部長阿拉奇時表示，俄方對局勢升高「深感遺憾」，但並未提及援助行動。克里姆林宮發言人佩斯科夫更明言，俄伊之間近期簽署的戰略夥伴協議「並非共同防禦條約」，俄國已表達願意提供「調停服務」，實質支持則「視伊朗需求而定」。

美國總統川普則在社群媒體上再度強硬表態，稱美軍對伊朗核設施的空襲造成「毀滅性破壞」，甚至質疑伊朗現政權的合法性。他寫道：「如果現在的伊朗政權無法讓伊朗再度偉大，那麼為什麼不該更換政權？」

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）於聯合國安理會緊急會議上指出，福爾多核設施地表可見彈坑，尚無法評估地底設施是否受損，並重申「不應對核設施發動武裝攻擊」。

俄羅斯總統普廷（左）23日在莫斯科克里姆林宮會晤伊朗外交部長阿拉奇（右），譴責對伊朗的攻擊「無端且不合理」，但未宣布任何具體支持，僅表態願提供斡旋。（美聯社）

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